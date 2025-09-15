Sopaipas caseras: receta tradicional fácil y crujiente

Las sopaipas son de esos bocados que saben a infancia, a tardes frías con un mate o un café calentito al lado, y a cocina de abuela. Son simples, económicas y deliciosas. En Chile se suelen preparar en días de lluvia, pero lo cierto es que cualquier ocasión es buena para freír unas cuantas y compartirlas con familia o amigos.

Aunque existen versiones con calabaza o calabacín en la masa, hoy vamos a hacer las más clásicas, esas que quedan doraditas y crujientes. Lo mejor es que no necesitas ser un experto: con un poco de paciencia y buena mano, tendrás sopaipas recién hechas en tu mesa. Una versión de los buñuelos de siempre.

Ingredientes (para unas 20 sopaipas)

500 g de harina de trigo

15 g de levadura fresca (o 5 g de la seca)

250 ml de agua tibia

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de manteca o aceite para la masa

Aceite suficiente para freír (unos 400 ml)

Preparación paso a paso

Activar la levadura.

Disuelve la levadura en agua tibia con una pizca de azúcar. Déjala reposar unos minutos, hasta que haga burbujitas. Esa espuma es la señal de que está lista. Hacer la masa.

En un bol grande mezcla la harina con la sal. Haz un hueco en el centro, agrega la levadura ya disuelta y la manteca. Empieza a amasar con calma, sin prisa. La idea es que la masa quede suave y manejable; si está muy seca, añade un poquito más de agua. Reposo.

Forma una bola, cúbrela con un paño y déjala descansar una hora. Mientras tanto, aprovecha para preparar el aceite o poner la mesa. Verás cómo la masa crece y se llena de aire. Dar forma a las sopaipas.

Cuando la masa esté lista, divídela en porciones y estíralas con un rodillo. Córtalas en círculos (un vaso ancho viene perfecto) y pínchalas con un tenedor, así no se inflan demasiado en la fritura. Freír.

Calienta el aceite en una sartén honda. Mete las sopaipas pocas cada vez, y en cuanto estén doradas, dales la vuelta. El secreto es que queden crujientes por fuera y tiernas por dentro. Escúrrelas en papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Disfrutar.

Sírvelas recién hechas. Puedes comerlas solas, con un poco de miel, espolvoreadas con azúcar o acompañadas de pebre y queso fresco.

Calorías aproximadas

Harina de trigo (500 g): 1.750 kcal

Manteca/aceite en la masa (30 g): 270 kcal

Aceite absorbido en la fritura (100 ml de los 400 ml usados): 900 kcal

Total del lote: 2.920 kcal

Por unidad (20 sopaipas): unas 145 kcal

Consejos y variaciones

Si quieres aligerarlas un poco , puedes hornearlas, aunque no quedarán tan crujientes como fritas.

, puedes hornearlas, aunque no quedarán tan crujientes como fritas. Algunas familias añaden calabaza cocida a la masa; les da un color anaranjado precioso y un sabor suave.

Para un sabor más rústico, prueba a sustituir parte del agua por leche.

Las sopaipas caseras son puro calor de hogar. No requieren técnica complicada, solo tiempo y ganas de compartir. Son esas recetas que pasan de generación en generación, y que nos recuerdan que la cocina, al final, es un lugar para reunirse y disfrutar de lo sencillo.