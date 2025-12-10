El Solomillo al Pedro Ximénez receta gourmet de Karlos Arguiñano es uno de esos platos que conquistan desde el primer bocado. Su equilibrio entre dulzor, suavidad y aroma convierte esta preparación en una opción perfecta para celebraciones o cenas especiales. Además, se trata de una elaboración accesible incluso para quienes no tienen demasiada experiencia en la cocina, lo que la hace ideal si buscas cómo hacer solomillo al Pedro Ximénez fácil sin renunciar a un resultado espectacular.

La base de este plato parte de una combinación clásica: carne tierna, vino Pedro Ximénez y una reducción dulce que potencia todos los matices del solomillo. Esta técnica ha dado lugar a múltiples versiones, como la conocida solomillo de cerdo Pedro Ximénez receta, un imprescindible en la cocina moderna. Karlos Arguiñano suele recurrir a este tipo de elaboraciones porque permiten lucirse sin complicaciones, algo que también se aprecia en su solomillo Arguiñano con salsa dulce, otra variante muy aplaudida por su sencillez y elegancia.

Ingredientes para 4 personas

1 solomillo de cerdo de unos 700 g

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

200 ml de vino Pedro Ximénez

150 ml de caldo de carne

1 cucharada de harina

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta

Preparación paso a paso

Para elaborar un auténtico solomillo gourmet con vino Pedro Ximénez, comienza limpiando bien la pieza de carne, retirando el exceso de grasa. Salpimienta al gusto y marca el solomillo en una sartén con aceite caliente hasta que esté dorado por todos los lados. Este sellado ayudará a mantener los jugos durante la cocción. Retira la carne y, en la misma sartén, añade la cebolla y los ajos picados finamente. Sofríe a fuego medio hasta que queden tiernos y transparentes. Incorpora entonces la cucharada de harina y remueve para que se integre bien, lo que permitirá espesar ligeramente la salsa. Vierte el vino Pedro Ximénez y deja que hierva unos minutos para evaporar el alcohol. Agrega el caldo de carne, mezcla y vuelve a introducir el solomillo en la sartén. Cocina a fuego suave durante unos 20 minutos, girándolo ocasionalmente para que se impregne bien del jugo. Cuando esté listo, retira el solomillo, deja reposar unos minutos y corta en medallones. Mientras tanto, puedes triturar la salsa si deseas una textura más fina.

El resultado es un plato aromático, suave y elegante, perfecto para ocasiones especiales. Su equilibrio entre dulzor y sabor lo convierte en una receta imprescindible en cualquier repertorio gourmet.