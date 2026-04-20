Recetas con fideos de arroz fáciles y rápidas para platos ligeros y sabrosos

Los fideos de arroz son uno de esos ingredientes que siempre viene bien tener en casa. No ocupan mucho, se cocinan en un momento y, además, son bastante ligeros. Perfectos para preparar platos rápidos entre semana sin renunciar al sabor.

Lo mejor es que se adaptan a casi todo. Puedes hacer recetas calientes, frías, con carne, con verduras… incluso sopas. Y justo ahí está su gracia.

Fideos de arroz salteados con verduras

Una de las recetas más prácticas. No falla. Y además puedes adaptarla con lo que tengas en la nevera.

Tiempo de preparación: 20 minutos

Porciones: 2

Información nutricional: 300 kcal por ración

Tipo de cocina: Asiática

Tipo de comida: Plato principal ligero

Primero hidratas los fideos con agua caliente. Mientras, salteas verduras como zanahoria, pimiento o calabacín. Luego lo mezclas todo con un poco de salsa de soja.

Si te gusta este tipo de platos, puedes probar también esta fideos fritos tres delicias receta china, que añade huevo, jamón y gambas para hacerlo más completo.

Fideos de arroz con pollo y soja

Si quieres algo más contundente, el pollo es una buena opción. Aporta proteína y hace el plato más saciante.

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 2

Información nutricional: 400 kcal por ración

Tipo de cocina: Asiática casera

Tipo de comida: Plato principal

Cortas el pollo en tiras y lo salteas primero. Luego añades verduras y, al final, los fideos ya hidratados. Un poco de soja y listo.

Es una receta sencilla, pero muy resultona. Ideal si quieres algo rápido que llene.

Ensalada fría de fideos de arroz

No todo tiene que ser caliente. Los fideos de arroz en frío funcionan sorprendentemente bien.

Tiempo de preparación: 15 minutos

Porciones: 2

Información nutricional: 250 kcal por ración

Tipo de cocina: Asiática ligera

Tipo de comida: Ensalada / plato frío

Una vez hidratados, los enfrías bajo el grifo y los mezclas con verduras frescas: pepino, zanahoria, brotes… incluso aguacate si te apetece.

Para el aliño, algo sencillo: soja, limón y un toque de miel. Refrescante y ligera, perfecta para días de calor.

Sopa de fideos de arroz con verduras

Si prefieres algo caliente y reconfortante, una sopa siempre es buena idea. Y con fideos de arroz queda especialmente ligera.

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 3

Información nutricional: 220 kcal por ración

Tipo de cocina: Asiática

Tipo de comida: Sopa / plato ligero

Puedes preparar un caldo con verduras y añadir setas para darle más sabor. Después incorporas los fideos y dejas que se terminen de hacer ahí.

Si quieres una guía más detallada, esta receta de sopa de fideos de arroz con verduras y setas es una muy buena referencia.

Y si te gustan las sopas de este estilo, también puedes echar un vistazo a esta sopa de fideos chinos fácil y casera, que tiene un enfoque parecido pero con otros matices.

Fideos de arroz con gambas y ajo

Para terminar, una opción con marisco. Rápida y con mucho sabor.

Tiempo de preparación: 20 minutos

Porciones: 2

Información nutricional: 350 kcal por ración

Tipo de cocina: Asiática / fusión

Tipo de comida: Plato principal

Salteas ajo en aceite, añades las gambas y luego incorporas los fideos. Un poco de soja o algo de picante si te gusta.

Queda un plato muy aromático, con bastante sabor pero sin resultar pesado.

Los fideos de arroz tienen esa ventaja clara: son rápidos, versátiles y fáciles de adaptar. No hace falta seguir una receta exacta. Puedes cambiar ingredientes, ajustar cantidades y seguirán funcionando.