La receta muy sencilla de Arguiñano para Navidad: langostinos al horno en 3 minutos

Hay un clásico que nunca falla en Navidad, los langostinos, Karlos Arguiñano nos presenta una sencilla receta con esta materia prima que se prepara en un tiempo récord. Si hay un elemento que deberemos tener en nuestra cesta de la compra en estos días que tenemos por delante, nada mejor para hacerlo que de la mano de uno de los maestros de la cocina en nuestro país. Podemos disfrutar en primera persona de unos langostinos que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, puede acabar siendo el elemento clave.

Unos buenos langostinos al horno pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Este tipo de langostinos que probaremos a través de una receta casera y sencilla, los podremos disfrutar con una mezcla de ingredientes y de emociones que puede ser clave. Es hora de saber qué es lo que podemos conseguir en un abrir y cerrar de ojos con la ayuda de este tipo de detalles que pueden ser esenciales. Estaremos pendientes de un cambio que llegará para Navidad en estas próximas jornadas de la mano de este tipo de recetas de Arguiñano en estos días que tenemos por delante.

Arguiñano tiene esta receta de lo más sencilla para Navidad

Un maestro de la cocina como Arguiñano nos invita a probar lo mejor gracias a un cambio de tendencia en la manera de ver estas recetas. Sin duda alguna, podremos empezar a pensar en algunos cambios que pueden ser claves y que hasta la fecha no sabíamos.

Es hora de saber qué es lo que podemos conseguir con la ayuda de un ingrediente y de un cocinero que puede acabar convirtiéndose en nuestra fuente de inspiración. Con la ayuda de los programas y de los libros de Arguiñano podremos volver a cocinar como antes.

De la mano de una serie de transformaciones que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que será el que mejor se adaptará a nuestros deseos. Se puede comer bien por muy poco.

Aprovechando los ingredientes de temporada o aquellos que más deseamos, podemos descubrir lo mejor de una mezcla de sabores y de alimentos que pueden cambiarlo todo. Será el momento de aprovechar la receta más sencilla para Navidad.

Langostinos al horno en 3 minutos

En sólo 3 minutos podemos tener listos unos langostinos de lujo. Lo que tardaremos en descorchar la botella de cava y servirla en una copa es lo que vamos a tardar en cocinar este tipo de ingrediente. Los langostinos no pueden faltar en la mesa y gracias a Arguiñano podremos degustar un buen aliado del sabor.

Ingredientes

24 langostinos

2 dientes de ajo

1 limón

1/2 guindilla

40 mililitros de whisky

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Elaboración:

Para hacer esta original versión de la salsa de ajo y perejil, pela y pica los dientes de ajo en daditos, y ponlos en un bol. Pica también la guindilla y un manojo de perejil (necesitamos una cucharada de perejil) y agrégalos. Vierte el whisky y 60 ml de aceite, y mezcla bien. Pela los langostinos dejándoles la cabeza y la punta de la cola, sin pelar. Colócalos en una bandeja de horno, sazona y aderézalos con la mezcla de aceite, whisky, ajo, guindilla y perejil. Hornea los langostinos (con el horno precalentado) a 220ºC durante 4-5 minutos. Sirve 6 langostinos en cada plato y riégalos con el líquido de la bandeja del horno. Lava el limón, córtalo en 4 y coloca un trozo en cada plato. Decóralos con unas hojas de perejil fresco y ya tendremos preparada esta deliciosa receta de langostinos al horno ideal para Navidad. Te proponemos otra receta que podrás preparar en el microondas, sin ensuciar nada de nada y con un sabor increíble.

Ingredientes:

1 kg de langostinos

Sal gorda

Cómo preparar unos langostinos a la sal en el microondas

Esta receta de langostinos a la sal en el microondas es perfecta para una de esas cenas de celebración en la que queremos que la cocina no sufra. Con unos buenos langostinos, queso y embutido regados con un buen vino nacional, podemos tener una cena de lujo sin salir de casa y con el mínimo esfuerzo posible. Lo importante es tener unos langostinos preparados para destacar y una fuente para microondas con tapa. Podemos usar langostinos frescos o congelados, en cualquier caso, estarán increíbles en cualquier momento. Preparamos una fuente para microondas. Ponemos una capa de sal gorda en el fondo de la fuente, cubrimos bien incluso los lados. Encima disponemos de una capa de langostinos, los ponemos uno al lado de los otros hasta que quede bien cubierta la fuente. Es importante que no se sobrepongan los langostinos para que nos queden perfectamente cocinados. Colocamos una nueva capa de sal por encima. De nuevo deben quedar los langostinos perfectamente cubiertos.

Con todo listo, ponemos la fuente al microondas a máxima potencia durante unos 7 minutos. Esta cocción es con un microondas de 900 vatios, dependiendo de la potencia de esta herramienta puede tardar un poco más.

Retiramos del microondas, quitamos la capa de sal de encima de los langostinos y servimos al momento.