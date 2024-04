La menestra de verduras es un plato clásico de la gastronomía española que ha sido reinventado a lo largo de los años. En el siglo XXI, con el auge de la cocina saludable y la variedad de ingredientes disponibles en el mercado, la menestra de verduras se ha convertido en un plato moderno y delicioso que combina sabores y texturas únicas. En este artículo, te ofrecemos la receta definitiva de la menestra de verduras del siglo XXI, para que puedas disfrutar de un plato lleno de sabor y nutrientes.

A la hora de escoger en el mercado las verduras para nuestra menestra siempre es mucho mejor elegirlas frescas. Si alguna de ellas no se encuentra o no es de estación, cabe la opción de mirar una buena verdura congelada, de calidad. Y no olvidar una buena descongelación, para evitar la pérdida de nutrientes.

Ingredientes:

1 calabacín

1 berenjena

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

1 cebolla

2 zanahorias

200 gr de guisantes

200 gr de judías verdes

1 patata

2 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil fresco

Preparación:

Comienza por lavar y pelar todas las verduras. Corta el calabacín, la berenjena, los pimientos, la cebolla, las zanahorias y la patata en trozos pequeños. En una cazuela grande, calienta un poco de aceite de oliva y añade los ajos picados. Sofríe durante unos minutos hasta que estén dorados. Agrega la cebolla y deja que se poche durante unos minutos. Luego, agrega el resto de las verduras y sofríe durante 5 minutos más. Añade los guisantes y las judías verdes, y cubre las verduras con agua. Deja cocinar a fuego medio durante unos 20 minutos, o hasta que las verduras estén tiernas. No olvides que nunca es una buena idea cocinar de más las verduras. Se trata de que cojan el punto al dente, porque será mayor su sabor y también más interesante su textura. Si vas a utilizar verduras muy diferentes, lo mejor es cocerlas por separado, siguiendo los tiempos de cada una, y después unirlas al final. Salpimentar al gusto y añade un poco de perejil fresco picado. Sirve la menestra de verduras caliente, acompañada de un buen trozo de pan para mojar en la salsa.

Información nutricional: 650 kcal por ración

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo

Esta receta de menestra de verduras del siglo XXI es perfecta para aquellos que buscan una opción saludable y deliciosa para sus comidas. Las verduras son ricas en vitaminas, minerales y fibra, lo que las convierte en un alimento imprescindible en cualquier dieta equilibrada. Además, este plato es muy versátil, por lo que puedes adaptarlo según los ingredientes que tengas en casa o tus preferencias personales.

No dudes en probar esta receta y sorprender a tus invitados con una menestra de verduras moderna y llena de sabor. ¡Buen provecho!