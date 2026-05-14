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Ramen casero rápido con caldo express

Ramen casero
Receta de ramen.
Francisco María
  • Francisco María
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Si te gusta experimentar en casa recetas fáciles, rápidas, y llenas de sabor, no te pierdas este ramen casero rápido con caldo express.

Ramen casero en 10 minutos

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Un ramen de forma tradicional tarda en cocinarse, sobre todo si lleva un caldo bien cocinado, lento. Pero hay buenas noticias: preparar un ramen casero rápido con caldo express sí es totalmente posible sin acabar cocinando media jornada.

No será exactamente el mismo proceso que un tonkotsu elaborado durante horas, claro. Pero sí puedes conseguir un resultado muy digno, con sabor intenso y esa mezcla tan agradable de caldo, fideos y toppings que convierte el ramen en un plato tan adictivo.

Y lo mejor: usando ingredientes fáciles de encontrar.

Ingredientes para ramen casero rápido

Para 2 raciones:

Para el caldo express

  • 1 litro de caldo de pollo o verduras
  • 2 cucharadas de salsa de soja
  • 1 cucharada de miso (opcional pero muy recomendable)
  • 1 cucharadita de aceite de sésamo
  • 2 dientes de ajo
  • un trocito pequeño de jengibre fresco
  • 1 cucharadita de pasta de chile o unas gotas de sriracha (opcional)

    • Para el ramen

    • 180 g de fideos ramen o noodles de trigo
    • 2 huevos
    • 150 g de pechuga de pollo cocida o salteada
    • 2 cebolletas
    • un puñado de espinacas frescas
    • semillas de sésamo
    • alga nori opcionalRamen Madrid menos de 20 euros

    Cómo preparar el ramen paso a paso

    Empieza con el caldo

    1. Pon una olla a fuego medio con el caldo base. Añade el ajo picado fino o machacado, el jengibre rallado, la salsa de soja y el aceite de sésamo.
    2. Si tienes miso, incorpóralo cuando el caldo ya esté caliente pero sin hervir fuerte. Así conserva mejor sabor y textura.
    3. Si quieres un punto picante, añade chile aquí.
    4. Déjalo cocer unos 10 o 15 minutos.
    5. No parece mucho, pero ese tiempo basta para transformar un caldo sencillo en algo bastante más interesante.

    Cuece los huevos

    Mientras el caldo trabaja, prepara los huevos.

    1. Para un punto cremoso que encaja genial en ramen rápido, hiérvelos entre 6 y 7 minutos.
    2. Después pásalos a agua fría.
    3. Pelarlos con calma ayuda bastante. Un huevo roto visualmente sigue sabiendo bien, pero el efecto no es el mismo.

    Cocina los fideos

    Los noodles van rápido.

    1. Sigue el tiempo indicado en el paquete porque algunas variedades necesitan apenas 3 o 4 minutos.
    2. No los sobrecuezas. Un ramen con fideos blandos y pasados pierde bastante encanto.
    3. Escurre y reserva.

    Prepara toppings

    • Corta la cebolleta en rodajas finas.
    • Trocea el pollo si aún no lo tienes listo.
    • Las espinacas pueden ir directamente al caldo al final o simplemente aprovechar el calor residual.

    Montaje del bol

    Aquí es donde todo empieza a parecer ramen de verdad.

    • Reparte los fideos en dos cuencos profundos.
    • Añade el caldo caliente por encima.
    • Coloca después el pollo, medio huevo cortado, cebolleta, espinacas y un poco de sésamo.
    • Si tienes alga nori, suma bastante al perfil del plato.

    Información nutricional aproximada

    Como siempre, puede variar según ingredientes exactos.

    Pero una estimación razonable sería:

    Tiempo de preparación: 30 minutos
    Porciones: 2 personas
    Información nutricional aproximada: 1.180 calorías totales (590 kcal por ración aprox.)
    Tipo de cocina: Japonesa inspirada / cocina internacional
    Tipo de comida: Almuerzo / cena / plato principal

    Calorías: 1.180 kcal aprox.
    Proteínas: 78 g
    Grasas: 38 g
    Carbohidratos: 122 g

    Por ración (2 personas):

    590 kcal aprox.

    Cómo mejorar el sabor sin complicarte

    Hay pequeños gestos que elevan mucho el resultado.

    • Usa buen caldo base
      Esto cambia absolutamente todo.
    • Miso si puedes
      No es obligatorio, pero añade profundidad brutal.
    • Aceite de sésamo en poca cantidad
      Mucho puede dominar demasiado.
    • Jengibre fresco mejor que polvo
      Se nota bastante.
    • No hiervas demasiado el miso
      Pierde parte de sus matices.

    Detalles simples. Pero ayudan.

    Variaciones rápidas que funcionan

    El ramen casero rápido admite bastante improvisación.

    Puedes cambiar el pollo por tofu, gambas, cerdo cocido o asado, ternera cortada fina, setas. Y por toppings como los brotes de soja, setas o champiñones, zanahoria rallada, maíz dulce, cebolla en chips, etc.

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