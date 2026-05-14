Un ramen de forma tradicional tarda en cocinarse, sobre todo si lleva un caldo bien cocinado, lento. Pero hay buenas noticias: preparar un ramen casero rápido con caldo express sí es totalmente posible sin acabar cocinando media jornada.

No será exactamente el mismo proceso que un tonkotsu elaborado durante horas, claro. Pero sí puedes conseguir un resultado muy digno, con sabor intenso y esa mezcla tan agradable de caldo, fideos y toppings que convierte el ramen en un plato tan adictivo.

Y lo mejor: usando ingredientes fáciles de encontrar.

Ingredientes para ramen casero rápido

Para 2 raciones:

Para el caldo express

1 litro de caldo de pollo o verduras

2 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de miso (opcional pero muy recomendable)

1 cucharadita de aceite de sésamo

2 dientes de ajo

un trocito pequeño de jengibre fresco

1 cucharadita de pasta de chile o unas gotas de sriracha (opcional)

Para el ramen

180 g de fideos ramen o noodles de trigo

2 huevos

150 g de pechuga de pollo cocida o salteada

2 cebolletas

un puñado de espinacas frescas

semillas de sésamo

alga nori opcional

Cómo preparar el ramen paso a paso

Empieza con el caldo

Pon una olla a fuego medio con el caldo base. Añade el ajo picado fino o machacado, el jengibre rallado, la salsa de soja y el aceite de sésamo. Si tienes miso, incorpóralo cuando el caldo ya esté caliente pero sin hervir fuerte. Así conserva mejor sabor y textura. Si quieres un punto picante, añade chile aquí. Déjalo cocer unos 10 o 15 minutos. No parece mucho, pero ese tiempo basta para transformar un caldo sencillo en algo bastante más interesante.

Cuece los huevos

Mientras el caldo trabaja, prepara los huevos.

Para un punto cremoso que encaja genial en ramen rápido, hiérvelos entre 6 y 7 minutos. Después pásalos a agua fría. Pelarlos con calma ayuda bastante. Un huevo roto visualmente sigue sabiendo bien, pero el efecto no es el mismo.

Cocina los fideos

Los noodles van rápido.

Sigue el tiempo indicado en el paquete porque algunas variedades necesitan apenas 3 o 4 minutos. No los sobrecuezas. Un ramen con fideos blandos y pasados pierde bastante encanto. Escurre y reserva.

Prepara toppings

Corta la cebolleta en rodajas finas.

Trocea el pollo si aún no lo tienes listo.

si aún no lo tienes listo. Las espinacas pueden ir directamente al caldo al final o simplemente aprovechar el calor residual.

Montaje del bol

Aquí es donde todo empieza a parecer ramen de verdad.

Reparte los fideos en dos cuenco s profundos.

s profundos. Añade el caldo caliente por encima.

Coloca después el pollo, medio huevo cortado, cebolleta, espinacas y un poco de sésamo.

Si tienes alga nori, suma bastante al perfil del plato.

Información nutricional aproximada

Como siempre, puede variar según ingredientes exactos.

Pero una estimación razonable sería:

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 2 personas

Información nutricional aproximada: 1.180 calorías totales (590 kcal por ración aprox.)

Tipo de cocina: Japonesa inspirada / cocina internacional

Tipo de comida: Almuerzo / cena / plato principal

Calorías: 1.180 kcal aprox.

Proteínas: 78 g

Grasas: 38 g

Carbohidratos: 122 g

Por ración (2 personas):

590 kcal aprox.

Cómo mejorar el sabor sin complicarte

Hay pequeños gestos que elevan mucho el resultado.

Usa buen caldo base

Esto cambia absolutamente todo.

Esto cambia absolutamente todo. Miso si puedes

No es obligatorio, pero añade profundidad brutal.

No es obligatorio, pero añade profundidad brutal. Aceite de sésamo en poca cantidad

Mucho puede dominar demasiado.

en poca cantidad Mucho puede dominar demasiado. Jengibre fresco mejor que polvo

Se nota bastante.

Se nota bastante. No hiervas demasiado el miso

Pierde parte de sus matices.

Detalles simples. Pero ayudan.

Variaciones rápidas que funcionan

El ramen casero rápido admite bastante improvisación.

Puedes cambiar el pollo por tofu, gambas, cerdo cocido o asado, ternera cortada fina, setas. Y por toppings como los brotes de soja, setas o champiñones, zanahoria rallada, maíz dulce, cebolla en chips, etc.