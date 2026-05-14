Ramen casero rápido con caldo express
Si te gusta experimentar en casa recetas fáciles, rápidas, y llenas de sabor, no te pierdas este ramen casero rápido con caldo express.
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Un ramen de forma tradicional tarda en cocinarse, sobre todo si lleva un caldo bien cocinado, lento. Pero hay buenas noticias: preparar un ramen casero rápido con caldo express sí es totalmente posible sin acabar cocinando media jornada.
No será exactamente el mismo proceso que un tonkotsu elaborado durante horas, claro. Pero sí puedes conseguir un resultado muy digno, con sabor intenso y esa mezcla tan agradable de caldo, fideos y toppings que convierte el ramen en un plato tan adictivo.
Y lo mejor: usando ingredientes fáciles de encontrar.
Ingredientes para ramen casero rápido
Para 2 raciones:
Para el caldo express
Para el ramen
- 180 g de fideos ramen o noodles de trigo
- 2 huevos
- 150 g de pechuga de pollo cocida o salteada
- 2 cebolletas
- un puñado de espinacas frescas
- semillas de sésamo
- alga nori opcional
Cómo preparar el ramen paso a paso
Empieza con el caldo
- Pon una olla a fuego medio con el caldo base. Añade el ajo picado fino o machacado, el jengibre rallado, la salsa de soja y el aceite de sésamo.
- Si tienes miso, incorpóralo cuando el caldo ya esté caliente pero sin hervir fuerte. Así conserva mejor sabor y textura.
- Si quieres un punto picante, añade chile aquí.
- Déjalo cocer unos 10 o 15 minutos.
- No parece mucho, pero ese tiempo basta para transformar un caldo sencillo en algo bastante más interesante.
Cuece los huevos
Mientras el caldo trabaja, prepara los huevos.
- Para un punto cremoso que encaja genial en ramen rápido, hiérvelos entre 6 y 7 minutos.
- Después pásalos a agua fría.
- Pelarlos con calma ayuda bastante. Un huevo roto visualmente sigue sabiendo bien, pero el efecto no es el mismo.
Cocina los fideos
Los noodles van rápido.
- Sigue el tiempo indicado en el paquete porque algunas variedades necesitan apenas 3 o 4 minutos.
- No los sobrecuezas. Un ramen con fideos blandos y pasados pierde bastante encanto.
- Escurre y reserva.
Prepara toppings
- Corta la cebolleta en rodajas finas.
- Trocea el pollo si aún no lo tienes listo.
- Las espinacas pueden ir directamente al caldo al final o simplemente aprovechar el calor residual.
Montaje del bol
Aquí es donde todo empieza a parecer ramen de verdad.
- Reparte los fideos en dos cuencos profundos.
- Añade el caldo caliente por encima.
- Coloca después el pollo, medio huevo cortado, cebolleta, espinacas y un poco de sésamo.
- Si tienes alga nori, suma bastante al perfil del plato.
Información nutricional aproximada
Como siempre, puede variar según ingredientes exactos.
Pero una estimación razonable sería:
Tiempo de preparación: 30 minutos
Porciones: 2 personas
Información nutricional aproximada: 1.180 calorías totales (590 kcal por ración aprox.)
Tipo de cocina: Japonesa inspirada / cocina internacional
Tipo de comida: Almuerzo / cena / plato principal
Calorías: 1.180 kcal aprox.
Proteínas: 78 g
Grasas: 38 g
Carbohidratos: 122 g
Por ración (2 personas):
590 kcal aprox.
Cómo mejorar el sabor sin complicarte
Hay pequeños gestos que elevan mucho el resultado.
- Usa buen caldo base
Esto cambia absolutamente todo.
- Miso si puedes
No es obligatorio, pero añade profundidad brutal.
- Aceite de sésamo en poca cantidad
Mucho puede dominar demasiado.
- Jengibre fresco mejor que polvo
Se nota bastante.
- No hiervas demasiado el miso
Pierde parte de sus matices.
Detalles simples. Pero ayudan.
Variaciones rápidas que funcionan
El ramen casero rápido admite bastante improvisación.
Puedes cambiar el pollo por tofu, gambas, cerdo cocido o asado, ternera cortada fina, setas. Y por toppings como los brotes de soja, setas o champiñones, zanahoria rallada, maíz dulce, cebolla en chips, etc.