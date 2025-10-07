El pulpo a baja temperatura con emulsión de pimentón es una versión moderna y cuidada de uno de los grandes clásicos de la cocina gallega. La cocción lenta hace que el pulpo quede tierno sin romperse, y la emulsión aporta un sabor suave, con ese punto ahumado tan característico del pimentón. Es un plato elegante, lleno de matices, perfecto para sorprender en una comida especial o para quienes disfrutan cocinando con mimo.

Ingredientes (para 4 personas)

Para el pulpo:

1,2 kg de pulpo fresco

1 hoja de laurel

½ cebolla

1 diente de ajo

Sal gruesa al gusto

Para la emulsión de pimentón:

100 ml de aceite de oliva virgen extra

1 yema de huevo

1 cucharada de zumo de limón

½ cucharadita de pimentón dulce

½ cucharadita de pimentón ahumado

Sal fina al gusto

Guarnición (opcional pero recomendada):

200 g de patatas pequeñas cocidas

Unas hojas de perejil fresco picado

10 ml de aceite de oliva virgen extra

Elaboración

Preparar el pulpo

Si el pulpo es fresco, conviene congelarlo durante un par de días para romper las fibras y que quede tierno al cocinarlo. Una vez descongelado, se enjuaga bien bajo el grifo para retirar cualquier resto.

Cocción a baja temperatura

Introduce el pulpo en una bolsa de vacío junto con la hoja de laurel, la cebolla y el ajo. Sella bien y cocina durante 4 horas a 82 °C en un baño maría o roner.

Esta cocción lenta consigue que el pulpo mantenga toda su jugosidad y obtenga esa textura firme y melosa tan difícil de lograr con la cocción tradicional.

Cuando esté listo, saca el pulpo de la bolsa y resérvalo en su propio jugo. Si no lo vas a servir enseguida, guárdalo en la nevera para que mantenga su sabor.

Emulsión de pimentón

En un vaso alto, pon la yema de huevo, el limón y una pizca de sal. Empieza a batir con la batidora y, sin dejar de moverla, añade el aceite poco a poco en forma de hilo. La mezcla debe espesar y quedar cremosa.

Cuando tengas la base montada, incorpora los dos tipos de pimentón y remueve hasta que la salsa adquiera un tono rojizo uniforme. Prueba y ajusta la sal o la acidez si hace falta.

Dorar el pulpo

Corta los tentáculos en porciones y márcalos brevemente en una sartén caliente con unas gotas de aceite. Este paso le da color y potencia su aroma.

Preparar la guarnición

Cuece las patatas en agua con sal hasta que estén tiernas. Una vez cocidas, pélalas y córtalas en rodajas. Añade un chorrito de aceite de oliva y un poco de perejil fresco.

Emplatado

Coloca en el plato una base de la emulsión de pimentón. Sobre ella, dispone los trozos de pulpo dorado. A un lado, pon las patatas y termina con un toque de sal en escamas y unas gotas de aceite.

Valor nutricional aproximado

Pulpo: 960 kcal

Emulsión: 970 kcal

Guarnición: 230 kcal

Total: unas 2.160 kcal

Por ración (4 personas): aprox. 540 kcal

Presentación y consejos

Este plato se disfruta templado o incluso a temperatura ambiente. Lo importante es el contraste entre la carne del pulpo y la cremosidad del pimentón.

El resultado es un plato lleno de sabor, elegante y muy nuestro, que demuestra que la cocina moderna también puede tener alma casera.