Pulpo a baja temperatura con emulsión de pimentón
El pulpo está reconocido como un ingrediente gourmet. Mira esta receta de pulpo a baja temperatura con emulsión de pimientón.
Pulpo a la gallega
Pulpo a la cerveza
Pulpo al estilo japonés
El pulpo a baja temperatura con emulsión de pimentón es una versión moderna y cuidada de uno de los grandes clásicos de la cocina gallega. La cocción lenta hace que el pulpo quede tierno sin romperse, y la emulsión aporta un sabor suave, con ese punto ahumado tan característico del pimentón. Es un plato elegante, lleno de matices, perfecto para sorprender en una comida especial o para quienes disfrutan cocinando con mimo.
Ingredientes (para 4 personas)
Para el pulpo:
Para la emulsión de pimentón:
- 100 ml de aceite de oliva virgen extra
- 1 yema de huevo
- 1 cucharada de zumo de limón
- ½ cucharadita de pimentón dulce
- ½ cucharadita de pimentón ahumado
- Sal fina al gusto
Guarnición (opcional pero recomendada):
- 200 g de patatas pequeñas cocidas
- Unas hojas de perejil fresco picado
- 10 ml de aceite de oliva virgen extra
Elaboración
- Preparar el pulpo
Si el pulpo es fresco, conviene congelarlo durante un par de días para romper las fibras y que quede tierno al cocinarlo. Una vez descongelado, se enjuaga bien bajo el grifo para retirar cualquier resto.
- Cocción a baja temperatura
Introduce el pulpo en una bolsa de vacío junto con la hoja de laurel, la cebolla y el ajo. Sella bien y cocina durante 4 horas a 82 °C en un baño maría o roner.
Esta cocción lenta consigue que el pulpo mantenga toda su jugosidad y obtenga esa textura firme y melosa tan difícil de lograr con la cocción tradicional.
Cuando esté listo, saca el pulpo de la bolsa y resérvalo en su propio jugo. Si no lo vas a servir enseguida, guárdalo en la nevera para que mantenga su sabor.
- Emulsión de pimentón
En un vaso alto, pon la yema de huevo, el limón y una pizca de sal. Empieza a batir con la batidora y, sin dejar de moverla, añade el aceite poco a poco en forma de hilo. La mezcla debe espesar y quedar cremosa.
Cuando tengas la base montada, incorpora los dos tipos de pimentón y remueve hasta que la salsa adquiera un tono rojizo uniforme. Prueba y ajusta la sal o la acidez si hace falta.
- Dorar el pulpo
Corta los tentáculos en porciones y márcalos brevemente en una sartén caliente con unas gotas de aceite. Este paso le da color y potencia su aroma.
- Preparar la guarnición
Cuece las patatas en agua con sal hasta que estén tiernas. Una vez cocidas, pélalas y córtalas en rodajas. Añade un chorrito de aceite de oliva y un poco de perejil fresco.
- Emplatado
Coloca en el plato una base de la emulsión de pimentón. Sobre ella, dispone los trozos de pulpo dorado. A un lado, pon las patatas y termina con un toque de sal en escamas y unas gotas de aceite.
Valor nutricional aproximado
- Pulpo: 960 kcal
- Emulsión: 970 kcal
- Guarnición: 230 kcal
Total: unas 2.160 kcal
Por ración (4 personas): aprox. 540 kcal
Presentación y consejos
Este plato se disfruta templado o incluso a temperatura ambiente. Lo importante es el contraste entre la carne del pulpo y la cremosidad del pimentón.
El resultado es un plato lleno de sabor, elegante y muy nuestro, que demuestra que la cocina moderna también puede tener alma casera.