El plato que marcó las cenas familiares en los 80 en España y que ahora casi nadie prepara

En la España de los años 80, pocas recetas evocaban tanto las cenas familiares como la gallina en pepitoria. La pepitoria es una preparación que combina carne (generalmente de gallina, aunque en algunas versiones se utiliza pollo) con una salsa cremosa y dorada elaborada a base de huevo, almendras y pan, aromatizada con cebolla, ajo y un toque de vino o caldo. La magia del plato reside en la textura suave de la carne y la riqueza de la salsa, que mezcla el sabor delicado del ave con la intensidad de los frutos secos y el ligero amargor del azafrán.

En las casas de los años 80, la gallina en pepitoria se servía generalmente acompañada de arroz blanco, patatas cocidas o puré, y era un símbolo de la cocina casera elaborada con mimo y paciencia. Más allá de su sabor, era un ejemplo de cómo la cocina tradicional española combina ingredientes modestos para crear recetas reconfortantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha ido desapareciendo debido a la falta de tiempo y la popularización de platos más rápidos.

Gallina en pepitoria, un guiso tradicional

Gallina o pollo en Pepitoria 🐔 Ingredientes: 1 kg de pollo troceado Una cebolla y media 4 ajos (dos para la majada y otros dos para el sofrito) 90gr de alemendras 4 huevos 70 gramos de pan frito Una pizca de azafrán Media canela en rama 1 copa de vino blanco Una hoja de laurel Una cucharada de manteca Aceite de oliva 500ml de caldo de pollo Sal Pimienta Echamos una cucharada de manteca y un buen chorro de aceite y marcamos el pollo salpimentado a fuego fuerte por ambos lados. Una vez dorado, pochamos la cebolla en daditos con dos dientes de ajo picado. Echamos la canela y el laurel. Por otro lado, cortamos el pan y lo freímos hasta que esté dorado. También freímos las almendras con dos ajos enteros y en el último momento el azafrán. En una olla aparte hervimos 4 huevos (10 min desde que empieza a hervir el agua). En el mortero majamos 3 yemas, el pan, los dos ajos enteros, casi todas las almendras y el azafrán. (Guardamos una yema y unas almendras para decorar) Cuando el sofrito esté avanzado, volvemos a meter el pollo y la majada. Doramos todo un poco y desglasamos el fondo de la olla con vino blanco. Cuando el alcohol evapora, metemos el caldo de pollo. Depende de la textura que busques añade más agua o caldo. Dejamos cocinar a fuego suave hasta que el pollo esté hecho y añadimos las claras de huevo en dados al guiso. Emplatamos y decoramos con almendras fritas y yema rayada. También puedes añadir un chorro de limón al comerlo porque queda increíble.

Ingredientes: 1 kg de pollo troceado, 1 cebolla y media, 4 ajos (dos para la majada y dos para el sofrito), 90 g de almendras, 4 huevos, 70 g de pan frito, una pizca de azafrán, media rama de canela, 1 copa de vino blanco, una hoja de laurel, 1 cucharada de manteca, aceite de oliva, 500 ml de caldo de pollo, sal y pimienta.