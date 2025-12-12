El plato que marcó las cenas familiares en los 80 en España y que ahora casi nadie prepara
En la España de los años 80, pocas recetas evocaban tanto las cenas familiares como la gallina en pepitoria. La pepitoria es una preparación que combina carne (generalmente de gallina, aunque en algunas versiones se utiliza pollo) con una salsa cremosa y dorada elaborada a base de huevo, almendras y pan, aromatizada con cebolla, ajo y un toque de vino o caldo. La magia del plato reside en la textura suave de la carne y la riqueza de la salsa, que mezcla el sabor delicado del ave con la intensidad de los frutos secos y el ligero amargor del azafrán.
En las casas de los años 80, la gallina en pepitoria se servía generalmente acompañada de arroz blanco, patatas cocidas o puré, y era un símbolo de la cocina casera elaborada con mimo y paciencia. Más allá de su sabor, era un ejemplo de cómo la cocina tradicional española combina ingredientes modestos para crear recetas reconfortantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha ido desapareciendo debido a la falta de tiempo y la popularización de platos más rápidos.
Gallina en pepitoria, un guiso tradicional
Ingredientes: 1 kg de pollo troceado, 1 cebolla y media, 4 ajos (dos para la majada y dos para el sofrito), 90 g de almendras, 4 huevos, 70 g de pan frito, una pizca de azafrán, media rama de canela, 1 copa de vino blanco, una hoja de laurel, 1 cucharada de manteca, aceite de oliva, 500 ml de caldo de pollo, sal y pimienta.
- Echamos una cucharada de manteca y un buen chorro de aceite de oliva en una olla amplia. Salpimentamos los trozos de pollo y los doramos a fuego fuerte por ambos lados hasta que adquieran un color dorado uniforme. Retiramos y reservamos.
- Picamos la cebolla en daditos y pochamos junto con dos dientes de ajo picados en la misma olla donde marcamos el pollo. Añadimos media rama de canela y la hoja de laurel para aromatizar la preparación. Cocinamos a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente y ligeramente caramelizada.
- Cortamos el pan en dados y lo freímos hasta que esté dorado y crujiente. En otra sartén, freímos las almendras con dos ajos enteros y, al final, añadimos una pizca de azafrán para potenciar el sabor. Reservamos para la majada.
- En una olla pequeña, hervimos cuatro huevos durante 10 minutos desde que empieza a hervir el agua. Los pelamos y separamos tres yemas para la majada y reservamos una yema y unas almendras enteras para decorar al final.
- En un mortero, majamos las tres yemas hervidas, el pan frito, los dos ajos enteros y casi todas las almendras junto con el azafrán hasta obtener una pasta homogénea.
- Cuando el sofrito esté listo, incorporamos nuevamente el pollo a la olla y añadimos la majada. Mezclamos bien y doramos ligeramente todo junto para que se integren los sabores.
- Vertemos la copa de vino blanco para desglasar el fondo de la olla, removiendo bien y dejando que el alcohol se evapore. Añadimos los 500 ml de caldo de pollo (o un poco más según la textura deseada) y cocinamos a fuego suave hasta que el pollo esté tierno y bien impregnado de la salsa.
- Cortamos las claras de los huevos hervidos en dados y las añadimos al guiso en los últimos minutos de cocción, integrándolas suavemente.
- Emplatamos el pollo en pepitoria, decoramos con las almendras fritas restantes y rallamos la yema reservada por encima. Opcionalmente, se puede añadir un chorro de limón al servir para potenciar el sabor y aportar frescura.