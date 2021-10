La okara, el desperdicio que queda después de preparar leche de soja o tofu, se puede cocinar de varias formas y una de ellas es elaborar pasta casera de okara. Esta es una pasta muy saludable, rica en proteínas y micronutrientes, vitaminas y minerales. A los más pequeños de la casa este tipo de recetas les encantan, y además pueden colaborar de forma activa en su elaboración.

Si nunca has elaborado pasta casera con okara, comienza con los maltagliati, pequeños rectángulos de pasta fina, especialmente si no tienes un rodillo para pasta, pues son sencillos de amasar y cortar. Maltagliati quiere decir en italiano “mal cortadas”, pues se hacen con los restos de la masa de los tallarines, generalmente los bordes irregulares. Por lo tanto, la perfección en el amasado no es importante.

Esta masa de pasta de okara se elabora con una mezcla de sémola de trigo duro y kamut, un cereal rico en proteínas, pero también puede prepararse solamente con sémola. También puedes consumirla de inmediato o hacerla el día anterior para una comida en familia o con amigos, pues con 24 horas de secado la pasta mejora su textura y queda más liviana.

Tallarines caseros de okara

Ingredientes: