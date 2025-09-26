No podrás comer solo una: así se hacen las uvas congeladas más fáciles y ricas
Toma nota de la receta de uvas congeladas más sencillas que existe
Las uvas congeladas más fáciles y ricas que hayas probado nunca, no se pueden comer una a una, sino que son un vicio que puedes empezar a tener siempre en casa. Este tipo de forma de comer fruta ha acabado siendo la que se ha convertido en un buen básico que, sin duda alguna, acabará marcando estos días que tenemos por delante. Es hora de apostar claramente por un tipo de bocado que puede ser el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.
No sólo son buenas cuando hace frío, en estos días en los que queremos probar un postre o un picoteo entre horas que sea el que nos acompañará en estos días de comida saludable. Podemos dejar atrás el azúcar y sumergirnos de lleno en una serie de recetas que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Con la mirada puesta a estos cambios que pueden ir llegando de forma talmente inesperada, afrontamos un giro radical en la forma de comer uvas. Además de estar buenísimas son una manera de tenerlas siempre perfectas en el congelador en esta visión de cambios que tenemos por delante.
No vas a poder comer solo una
Las uvas congeladas más fáciles y ricas se hacen así
Es importante comer bien y para hacerlo, nada mejor que dejarse seducir por unas deliciosas uvas congeladas que pueden ser las que nos afectarán de lleno. Con una preparación que consiste en ponerlas bien limpias en el congelador, de una en una o en forma de brochetas.
Puedes cubrirlas de chocolate o de yogurt, simplemente con la ayuda de una cubitera, creando deliciosos bombones caseros que estarán de lujo. Una forma sin nada de grasa y de lo más saludable, si optas por un cacao lo más puro posible de descubrir lo mejor de este tipo de fruto. Te proponemos una sencilla receta para que acabes disfrutando de esta deliciosa comida.
Ingredientes:
Cómo preparar un sorbete de uvas
- A la hora de preparar un sorbete debemos tener siempre a mano la mejor materia prima a nuestra disposición. En este caso, vamos a emplear unas uvas blancas que podemos encontrar durante todo el año. Las uvas blancas tendrán un punto de dulzor que puede ser mayor, aunque su frescura compensará cualquier exceso.
- Empezaremos preparando el almíbar. Ponemos el azúcar en agua y dejamos que se cocine hasta que adquiera una cierta consistencia. Tardará unos 10 minutos en estar preparado. Cuando veamos que el azúcar ya se ha cocinado del todo y tenemos todo listo, retiramos del fuego y reservamos.
- Los dos limones nos darán el zumo que hará brillar este sorbete. Vamos a exprimirlos hasta tener el zumo preparado, lo mezclamos directamente con el almíbar que tenemos listo. Colaremos para que no nos quede ninguna impureza y el almíbar esté perfecto.
- Llega el turno de las protagonistas del sorbete y de una de las tareas manuales más entretenida. Ponemos las uvas en el vaso de la batidora, previamente les quitamos las semillas para conseguir un resultado mucho mejor. Las abrimos por la mitad y se las retiramos, la piel la podemos dejar.
- Batimos las uvas hasta conseguir un puré. Colaremos esta mezcla para eliminar los trocitos de piel que puedan haber quedado.
- Mezclamos este puré con el almíbar, le añadiremos también el vino. Un vino dulce hará destacar aún más el sabor de esta fruta y convertirá este sorbete en algo maravilloso. Le daremos el punto final con el agua de azahar, con media cucharadita será suficiente.
- Ponemos el sorbete en una heladera que irá directa al congelador. Vamos batiendo esta mezcla cada 30 minutos hasta que consiga la textura deseada, a medida que se irá enfriando y batiendo cogerá consistencia.