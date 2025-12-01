Natillas libanesas de Karlos Arguiñano: receta tradicional y fácil
Aprende a cocinar las natillas libanesas de Karlos Arguiñano, un postre exótico, cremoso y muy fácil de hacer.
Las natillas son un postre universal que cada cultura adapta a su propio estilo. En el caso de Oriente Medio, existe una versión aromática, cremosa y sorprendentemente sencilla que ha ganado popularidad: las natillas libanesas receta que Karlos Arguiñano ha preparado en varias ocasiones. Este dulce combina ingredientes básicos con especias cálidas y frutos secos, logrando un equilibrio perfecto entre tradición y sabor exótico. Si buscas un postre libanés fácil, lleno de matices y perfecto para sorprender en cualquier comida especial, esta propuesta es ideal.
Las natillas exóticas con leche y especias se preparan en apenas unos minutos y requieren técnicas básicas, por lo que son aptas incluso para reposteros principiantes. Su textura suave y su aroma característico hacen que se conviertan rápidamente en uno de esos postres que todos piden repetir. A continuación encontrarás cómo preparar natillas libanesas paso a paso, con trucos inspirados en la versión que suele mostrar Arguiñano, para obtener un resultado perfecto y muy cremoso.
Ingredientes para 4–6 raciones
En Líbano, estas natillas se conocen como muhallabieh y forman parte de un postre tradicional libanés paso a paso que se prepara sobre todo en celebraciones.
Cómo preparar las natillas libanesas (paso a paso)
Aromatizar la leche
En una olla amplia, calienta la leche junto con la rama de canela y las vainas de cardamomo ligeramente machacadas. Este paso es clave para obtener unas natillas exóticas con leche y especias auténticas. Cuando la leche comience a humear, apaga el fuego y deja reposar 10 minutos para que los aromas se integren.
Mezclar los ingredientes secos
En un cuenco aparte, mezcla la maicena, el azúcar y una pizca de sal. Este truco de Karlos Arguiñano ayuda a evitar grumos y es fundamental para lograr unas natillas cremosas estilo Karlos Arguiñano de textura suave.
Incorporar la leche caliente
Retira la canela y el cardamomo de la leche. Añade un poco de la leche templada al bol con la maicena y mezcla bien hasta obtener una crema homogénea. Después, vierte esta mezcla en la olla con el resto de la leche.
Cocinar hasta espesar
Pon la olla a fuego medio y remueve constantemente con una varilla. En pocos minutos la mezcla empezará a espesar. Cuando tenga la consistencia típica de unas natillas tradicionales, retira del fuego e incorpora el agua de azahar o de rosas, que aportará ese toque floral tan característico del postre libanés fácil.
Reposar y enfriar
Vierte las natillas en cuencos o vasitos individuales. Deja que templen y luego refrigera un mínimo de dos horas. El frío potencia la textura y realza los aromas orientales.
Decoración final
Justo antes de servir, añade pistachos picados, almendras tostadas o una pizca de canela. Esta presentación no solo es bonita, sino que forma parte esencial de la receta de natillas árabes Arguiñano, donde los frutos secos son protagonistas.
Consejos para un resultado perfecto
- No dejes de remover mientras espesas la crema. Esa es la clave para evitar grumos.
- Si quieres un sabor más intenso, añade unas gotas extra de agua de azahar, pero con moderación.
- Los pistachos naturales (sin sal añadida) son los mejores para este postre.
- Puedes sustituir parte de la leche por nata si deseas una versión aún más cremosa.
- Para un toque más moderno, sirve las natillas en copas y decora con granada fresca.
Tanto si las sirves en una comida familiar como en un menú festivo, este postre tradicional libanés paso a paso será un éxito seguro.