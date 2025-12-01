Natillas libanesas de Karlos Arguiñano: receta tradicional y fácil

Las natillas son un postre universal que cada cultura adapta a su propio estilo. En el caso de Oriente Medio, existe una versión aromática, cremosa y sorprendentemente sencilla que ha ganado popularidad: las natillas libanesas receta que Karlos Arguiñano ha preparado en varias ocasiones. Este dulce combina ingredientes básicos con especias cálidas y frutos secos, logrando un equilibrio perfecto entre tradición y sabor exótico. Si buscas un postre libanés fácil, lleno de matices y perfecto para sorprender en cualquier comida especial, esta propuesta es ideal.

Las natillas exóticas con leche y especias se preparan en apenas unos minutos y requieren técnicas básicas, por lo que son aptas incluso para reposteros principiantes. Su textura suave y su aroma característico hacen que se conviertan rápidamente en uno de esos postres que todos piden repetir. A continuación encontrarás cómo preparar natillas libanesas paso a paso, con trucos inspirados en la versión que suele mostrar Arguiñano, para obtener un resultado perfecto y muy cremoso.

Ingredientes para 4–6 raciones

1 litro de leche entera

80 g de azúcar

70 g de maicena

1 cucharadita de agua de azahar o de rosas (opcional pero muy típico)

1 rama de canela o 1 cucharadita de canela en polvo

4 vainas de cardamomo (opcional pero delicioso)

Pistachos o almendras picadas para decorar

Una pizca de sal