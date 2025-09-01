Long Island cocktail receta: proporciones y consejos

El Long Island Iced Tea es uno de esos cócteles que despiertan curiosidad desde el nombre. ¿Té helado? Pues no. En realidad, no lleva ni una gota de té, aunque su color se le parece mucho. Lo que sí tiene es una combinación explosiva de destilados que, bien equilibrados, se convierten en una bebida refrescante y sorprendentemente fácil de beber. Eso sí, cuidado: es fuerte, y conviene tomarlo con calma.

Ingredientes para un vaso alto

15 ml de vodka

15 ml de ron blanco

15 ml de ginebra

15 ml de tequila blanco

15 ml de triple sec (Cointreau o similar)

25 ml de zumo de limón recién exprimido

15 ml de jarabe de azúcar

Unos 100 ml de refresco de cola

Hielo a discreción

Una rodaja de limón para decorar

Preparación

Enfría el vaso. El Long Island se sirve en un vaso alto tipo collins. Llénalo hasta arriba de hielo para que la mezcla se mantenga bien fresca. La parte seria. En una coctelera, echa los cinco destilados: vodka, ron, ginebra, tequila y triple sec. Sí, cinco. Ahí está la gracia. Añade el zumo de limón y el jarabe de azúcar. Agita un poco, lo justo para que todo se mezcle. Servir con estilo. Vierte la mezcla en el vaso con hielo y termina de llenarlo con la cola bien fría. Remueve suavemente, no lo agites. El toque final. Decora con una rodaja de limón. Si quieres, añade una pajita para hacerlo más cómodo. Y ya tienes listo un Long Island digno de cualquier barra.

Consejos de amigo

No exageres con las medidas . La magia está en el equilibrio; si subes la dosis de un licor, el cóctel se desequilibra.

. La magia está en el equilibrio; si subes la dosis de un licor, el cóctel se desequilibra. Haz tu jarabe casero . Agua caliente y azúcar a partes iguales, nada más. Sale más rico que el de botella.

. Agua caliente y azúcar a partes iguales, nada más. Sale más rico que el de botella. La cola, helada. Si la pones a temperatura ambiente, arruinas la frescura del trago.

Si la pones a temperatura ambiente, arruinas la frescura del trago. Versiones más suaves. ¿Demasiado fuerte? Reduce los destilados a la mitad y aumenta la cola. Te quedará un “mini Long Island” más ligero.

¿Demasiado fuerte? Reduce los destilados a la mitad y aumenta la cola. Te quedará un “mini Long Island” más ligero. Tómalo con calma. No te fíes de lo fácil que entra: este cóctel puede tener alrededor de 25-30 % de alcohol.

¿Y las calorías?

Aquí un cálculo aproximado por cada ingrediente:

Vodka (15 ml): 35 kcal

Ron blanco (15 ml): 35 kcal

Ginebra (15 ml): 35 kcal

Tequila (15 ml): 35 kcal

Triple sec (15 ml): 45 kcal

Zumo de limón (25 ml): 7 kcal

Jarabe de azúcar (15 ml): 45 kcal

Refresco de cola (100 ml): 42 kcal

🔢 Total: unas 279 kcal por vaso.

En resumen

El Long Island Iced Tea es un cóctel legendario: fuerte, refrescante y perfecto para animar una noche entre amigos. Prepararlo en casa es fácil si respetas las proporciones y cuidas los pequeños detalles. Eso sí, disfrútalo despacio. No es un trago para apurar, sino para saborear.