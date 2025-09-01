Recetas de bebidas

Long Island cocktail receta: proporciones y consejos

Long Island cocktail receta.
Francisco María
  Francisco María
El Long Island Iced Tea es uno de esos cócteles que despiertan curiosidad desde el nombre. ¿Té helado? Pues no. En realidad, no lleva ni una gota de té, aunque su color se le parece mucho. Lo que sí tiene es una combinación explosiva de destilados que, bien equilibrados, se convierten en una bebida refrescante y sorprendentemente fácil de beber. Eso sí, cuidado: es fuerte, y conviene tomarlo con calma.

Ingredientes para un vaso alto

  • 15 ml de vodka
  • 15 ml de ron blanco
  • 15 ml de ginebra
  • 15 ml de tequila blanco
  • 15 ml de triple sec (Cointreau o similar)
  • 25 ml de zumo de limón recién exprimido
  • 15 ml de jarabe de azúcar
  • Unos 100 ml de refresco de cola
  • Hielo a discreción
  Una rodaja de limón para decorar

    • Preparación

    1. Enfría el vaso. El Long Island se sirve en un vaso alto tipo collins. Llénalo hasta arriba de hielo para que la mezcla se mantenga bien fresca.
    2. La parte seria. En una coctelera, echa los cinco destilados: vodka, ron, ginebra, tequila y triple sec. Sí, cinco. Ahí está la gracia. Añade el zumo de limón y el jarabe de azúcar. Agita un poco, lo justo para que todo se mezcle.
    3. Servir con estilo. Vierte la mezcla en el vaso con hielo y termina de llenarlo con la cola bien fría. Remueve suavemente, no lo agites.
    4. El toque final. Decora con una rodaja de limón. Si quieres, añade una pajita para hacerlo más cómodo.
    5. Y ya tienes listo un Long Island digno de cualquier barra.

    Consejos de amigo

    • No exageres con las medidas. La magia está en el equilibrio; si subes la dosis de un licor, el cóctel se desequilibra.
    • Haz tu jarabe casero. Agua caliente y azúcar a partes iguales, nada más. Sale más rico que el de botella.
    • La cola, helada. Si la pones a temperatura ambiente, arruinas la frescura del trago.
    • Versiones más suaves. ¿Demasiado fuerte? Reduce los destilados a la mitad y aumenta la cola. Te quedará un “mini Long Island” más ligero.
    • Tómalo con calma. No te fíes de lo fácil que entra: este cóctel puede tener alrededor de 25-30 % de alcohol.

    ¿Y las calorías?

    Aquí un cálculo aproximado por cada ingrediente:

    Vodka (15 ml): 35 kcal

    Ron blanco (15 ml): 35 kcal

    Ginebra (15 ml): 35 kcal

    Tequila (15 ml): 35 kcal

    Triple sec (15 ml): 45 kcal

    Zumo de limón (25 ml): 7 kcal

    Jarabe de azúcar (15 ml): 45 kcal

    Refresco de cola (100 ml): 42 kcal

    🔢 Total: unas 279 kcal por vaso.

    En resumen

    El Long Island Iced Tea es un cóctel legendario: fuerte, refrescante y perfecto para animar una noche entre amigos. Prepararlo en casa es fácil si respetas las proporciones y cuidas los pequeños detalles. Eso sí, disfrútalo despacio. No es un trago para apurar, sino para saborear.

