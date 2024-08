Helados inspirados en cócteles: recetas que fusionan bebidas clásicas con dulzura

Los helados inspirados en cócteles no son una novedad absoluta, pues tienen como precursor al helado de ron con pasas, no originado en un cóctel directamente, aunque apuntando al público adulto que usualmente lo elegía. El origen de estos helados no puede ser otro que la proximidad de las barras con las cocinas en bares y restaurantes, finalmente unidas, tal vez por el carrito de los postres, para elaborar helados para adultos, como el de gin tonic, el de mojito o el de margarita.

También es cierto que hay algunos cócteles que, desde su creación, han estado a un paso de ser helados, como es el caso de la piña colada, o de la margarita, así como cócteles que están a milímetros de ser sopas frías, como es el caso del bloody mary. A continuación, vemos recetas de helados de piña colada, de trago dulce María y el helado de margarita, lo que implica que se van a utilizar casi media docena de aguardientes (tequila, ron y vodka) y licores (Amaretto y licor de naranja).

Ingredientes:

3 bolas de helado de vainilla

50 ml de ron

1 de una copa de vodka

½ copa de Amaretto

Tequila al gusto

30 ml de licor de naranja

2 yemas de huevos

250 ml de leche

200 ml de leche condensada

155 ml de nata

2 limones

1 botella de piña colada (103 ml)

Nuez moscada