El helado de yogurt con swirl de chocolate con leche es una propuesta fresca, ligera y deliciosa, perfecta para quienes disfrutan de los postres cremosos, pero con un toque menos calórico que las versiones tradicionales a base de nata. Esta receta combina la suavidad del yogurt natural con la intensidad dulce y sedosa del chocolate con leche fundido, formando remolinos irresistibles en cada cucharada. A continuación, encontrarás una guía paso a paso para prepararlo en casa sin necesidad de heladera, junto con el cálculo de calorías aproximado de la receta completa.

Ingredientes (para 6 porciones generosas)

700 g de yogurt natural tipo griego sin azúcar (preferiblemente con 2 % de materia grasa).

120 g de azúcar (puede sustituirse por miel o edulcorante, ajustando cantidades al gusto).

1 cucharadita de extracto de vainilla.

200 g de chocolate con leche de buena calidad.

50 ml de leche entera o semidesnatada.

Opcional: 1 pizca de sal fina (realza el sabor del chocolate).

Preparación paso a paso

Preparar la base de yogurt

Coloca el yogurt en un bol grande. Agrega el azúcar y la vainilla, batiendo con varillas hasta obtener una mezcla homogénea y ligeramente aireada. Este proceso es fundamental para integrar bien el endulzante y darle suavidad al helado. Cubre con papel film y guarda en la nevera mientras preparas el chocolate.

Hacer el swirl de chocolate con leche

Trocea el chocolate con leche en piezas pequeñas y fúndelo al baño maría o en intervalos de 20 segundos en el microondas. Añade la leche y la pizca de sal, removiendo hasta obtener una salsa espesa pero fluida. Deja que enfríe a temperatura ambiente durante unos 10 minutos; si está demasiado caliente, se mezclará con el yogurt en lugar de formar vetas.

Congelar la mezcla

Vierte el yogurt endulzado en un recipiente apto para congelador. Colócalo durante 1 hora y, pasados los primeros 60 minutos, saca y remueve enérgicamente con un tenedor o batidor de mano para romper los cristales de hielo. Repite este proceso cada 30 minutos durante unas 3 horas, hasta obtener una textura cremosa similar al helado.

Incorporar el swirl

Cuando el helado esté casi listo (consistencia firme pero aún maleable), añade el chocolate con leche en forma de hilos sobre la superficie. Con la ayuda de una espátula o cuchillo, haz movimientos en forma de “S” o remolinos para que el chocolate quede distribuido irregularmente, creando un bonito efecto marmolado. Evita remover demasiado, ya que la idea es conservar vetas visibles.

Servir o almacenar

Puedes consumirlo inmediatamente si prefieres un helado tipo “soft”. Si deseas una textura más firme, guarda el recipiente cerrado en el congelador durante al menos 2 horas adicionales. Antes de servir, deja reposar a temperatura ambiente 5 minutos para que sea más fácil de manejar.

Consejos útiles

Si tienes heladera para hacer helados, puedes verter directamente la mezcla de yogurt y azúcar en el aparato , y añadir el chocolate en los últimos minutos de mantecado.

, y añadir el chocolate en los últimos minutos de mantecado. Para una versión más ligera, utiliza chocolate con leche reducido en azúcar o sustitúyelo por chocolate negro al 70 %.

Añadir frutas frescas (como fresas o plátano en rodajas) antes de congelar es una opción deliciosa que aporta más fibra y vitaminas.

Cálculo de calorías totales aproximadas

Veamos la suma energética de los ingredientes:

Yogurt griego natural (700 g, 59 kcal por 100 g) → 413 kcal

Azúcar (120 g, 387 kcal por 100 g) → 464 kcal

Chocolate con leche (200 g, 535 kcal por 100 g) → 1070 kcal

Leche (50 ml, 60 kcal por 100 ml) → 30 kcal

Vainilla + pizca de sal → negligible

Total aproximado de la receta completa: 1977 kcal

Si se divide en 6 porciones generosas, cada ración aporta alrededor de 330 kcal.