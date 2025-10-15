Helado lavanda-limón con crumble de pistacho

El helado de lavanda y limón con crumble de pistacho es un postre delicado y fresco, ideal para quienes disfrutan de los sabores naturales y ligeramente aromáticos. Suave y cremoso, con un punto cítrico que equilibra la dulzura, resulta perfecto para el verano o para cerrar una comida con un toque especial. La lavanda le aporta un aroma sutil y elegante, mientras que el crumble de pistacho añade una textura crujiente y un matiz tostado que redondea el conjunto.

Ingredientes (para 6 raciones)

Para el helado:

500 ml de nata para montar (35 % de materia grasa)

250 ml de leche entera

120 g de azúcar

4 yemas de huevo

2 cucharadas de miel

1 cucharadita de flores de lavanda secas comestibles

Ralladura fina de un limón

Zumo de medio limón

Una pizca de sal

Para el crumble de pistacho:

80 g de harina de trigo

60 g de mantequilla fría en dados

50 g de azúcar moreno

60 g de pistachos sin sal, troceados

Una pizca de sal marina

Elaboración del helado

Infusionar la lavanda:

Calienta la leche con la nata y la lavanda hasta que empiece a humear, pero sin que llegue a hervir. Retira del fuego, tapa el cazo y deja reposar unos quince minutos. Después, cuela la mezcla para eliminar las flores. Preparar la base:

En un cuenco, bate las yemas con el azúcar y la miel hasta obtener una mezcla espesa y clara. Añade poco a poco la leche aromatizada, removiendo constantemente para evitar que las yemas se cuajen. Cocción suave:

Vierte todo de nuevo en el cazo y cocina a fuego bajo, removiendo con una espátula de madera. La mezcla estará lista cuando espese ligeramente y cubra la parte posterior de la cuchara, sin llegar a hervir. Aromatizar y enfriar:

Retira del fuego y añade la ralladura y el zumo de limón junto con la sal. Deja que se enfríe a temperatura ambiente y guarda la mezcla en el frigorífico al menos cuatro horas, mejor si es toda la noche. Congelar:

Si dispones de heladera, sigue las instrucciones del fabricante hasta obtener una textura cremosa. Si no, coloca la mezcla en un recipiente metálico y congélala, removiendo cada media hora durante las primeras tres horas para evitar que se formen cristales de hielo.

Elaboración del crumble de pistacho

Preparar la mezcla:

Calienta el horno a 180 °C. En un bol, mezcla la harina, el azúcar y la sal. Añade la mantequilla y trabaja con los dedos hasta que se formen migas gruesas. Incorpora los pistachos troceados. Hornear:

Extiende la mezcla sobre una bandeja con papel de horno y hornea entre 15 y 18 minutos, removiendo a mitad de tiempo. Debe quedar dorada y crujiente. Déjala enfriar completamente antes de usarla.

Montaje y presentación

Sirve una o dos bolas de helado en copas frías y espolvorea por encima el crumble. Si lo deseas, puedes añadir unas flores secas de lavanda o un hilo de miel. Deja reposar el helado un par de minutos antes de servirlo para que libere todo su aroma.

Consejos

Puedes sustituir parte de la nata por yogur griego para un resultado más ligero.

para un resultado más ligero. Si prefieres una versión sin lácteos, usa leche vegetal y nata de coco o de almendra , y reemplaza las yemas por una cucharadita de maicena disuelta en agua.

, y reemplaza las yemas por una cucharadita de maicena disuelta en agua. El crumble también queda bien con almendras o avellanas si no tienes pistachos.

Aporte total del postre completo: 2.310 kcal

Este helado de lavanda y limón con crumble de pistachocombina suavidad, aroma y contraste de texturas en una preparación sencilla pero de resultado refinado. Su sabor floral y su frescura lo convierten en un postre memorable, capaz de transformar una comida corriente en un momento especial.