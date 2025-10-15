Recetas de helados

Helado lavanda-limón con crumble de pistacho

Helado casero
Helado lavanda-limón.
Francisco María
  • Francisco María
Los helados caseros pueden ser realmente deliciosos. Un ejemplo, este helado lavanda-limón con crumble de pistacho. Toma nota.

El helado de lavanda y limón con crumble de pistacho es un postre delicado y fresco, ideal para quienes disfrutan de los sabores naturales y ligeramente aromáticos. Suave y cremoso, con un punto cítrico que equilibra la dulzura, resulta perfecto para el verano o para cerrar una comida con un toque especial. La lavanda le aporta un aroma sutil y elegante, mientras que el crumble de pistacho añade una textura crujiente y un matiz tostado que redondea el conjunto.

Ingredientes (para 6 raciones)

Para el helado:

  • 500 ml de nata para montar (35 % de materia grasa)
  • 250 ml de leche entera
  • 120 g de azúcar
  • 4 yemas de huevo
  • 2 cucharadas de miel
  • 1 cucharadita de flores de lavanda secas comestibles
  • Ralladura fina de un limón
  • Zumo de medio limón
  • Una pizca de sal

    • Para el crumble de pistacho:

    • 80 g de harina de trigo
    • 60 g de mantequilla fría en dados
    • 50 g de azúcar moreno
    • 60 g de pistachos sin sal, troceados
    • Una pizca de sal marinaPistachos

    Elaboración del helado

    1. Infusionar la lavanda:
      Calienta la leche con la nata y la lavanda hasta que empiece a humear, pero sin que llegue a hervir. Retira del fuego, tapa el cazo y deja reposar unos quince minutos. Después, cuela la mezcla para eliminar las flores.
    2. Preparar la base:
      En un cuenco, bate las yemas con el azúcar y la miel hasta obtener una mezcla espesa y clara. Añade poco a poco la leche aromatizada, removiendo constantemente para evitar que las yemas se cuajen.
    3. Cocción suave:
      Vierte todo de nuevo en el cazo y cocina a fuego bajo, removiendo con una espátula de madera. La mezcla estará lista cuando espese ligeramente y cubra la parte posterior de la cuchara, sin llegar a hervir.
    4. Aromatizar y enfriar:
      Retira del fuego y añade la ralladura y el zumo de limón junto con la sal. Deja que se enfríe a temperatura ambiente y guarda la mezcla en el frigorífico al menos cuatro horas, mejor si es toda la noche.
    5. Congelar:
      Si dispones de heladera, sigue las instrucciones del fabricante hasta obtener una textura cremosa. Si no, coloca la mezcla en un recipiente metálico y congélala, removiendo cada media hora durante las primeras tres horas para evitar que se formen cristales de hielo.

    Elaboración del crumble de pistacho

    1. Preparar la mezcla:
      Calienta el horno a 180 °C. En un bol, mezcla la harina, el azúcar y la sal. Añade la mantequilla y trabaja con los dedos hasta que se formen migas gruesas. Incorpora los pistachos troceados.
    2. Hornear:
      Extiende la mezcla sobre una bandeja con papel de horno y hornea entre 15 y 18 minutos, removiendo a mitad de tiempo. Debe quedar dorada y crujiente. Déjala enfriar completamente antes de usarla.

    Montaje y presentación

    Sirve una o dos bolas de helado en copas frías y espolvorea por encima el crumble. Si lo deseas, puedes añadir unas flores secas de lavanda o un hilo de miel. Deja reposar el helado un par de minutos antes de servirlo para que libere todo su aroma.

    Consejos

    • Puedes sustituir parte de la nata por yogur griego para un resultado más ligero.
    • Si prefieres una versión sin lácteos, usa leche vegetal y nata de coco o de almendra, y reemplaza las yemas por una cucharadita de maicena disuelta en agua.
    • El crumble también queda bien con almendras o avellanas si no tienes pistachos.

    Aporte total del postre completo: 2.310 kcal

    Este helado de lavanda y limón con crumble de pistachocombina suavidad, aroma y contraste de texturas en una preparación sencilla pero de resultado refinado. Su sabor floral y su frescura lo convierten en un postre memorable, capaz de transformar una comida corriente en un momento especial.

