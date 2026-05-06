Gallineta recetas: cómo cocinar este pescado con ideas fáciles

La gallineta es uno de esos pescados que mucha gente reconoce en la pescadería, pero no siempre sabe cómo preparar en casa. Y es curioso, porque tiene bastante sabor y una carne firme que funciona muy bien en cocina tradicional. De hecho, en muchas zonas costeras se utiliza desde hace años para caldos, guisos y recetas marineras bastante potentes.

No es un pescado especialmente caro y suele dar muy buen resultado cuando se cocina con calma. El secreto está en no complicarlo demasiado. Un buen sofrito, un caldo sencillo o incluso una preparación al horno ya permiten sacarle muchísimo partido.

Cómo es la gallineta y qué sabor tiene

La gallineta tiene una carne blanca ligeramente rosada y un sabor bastante más intenso que otros pescados blancos suaves. No llega a ser fuerte, pero sí tiene personalidad. Por eso funciona especialmente bien en guisos y caldos marineros.

Mucha gente la conoce también como cabracho en algunas zonas, aunque existen diferencias según la especie exacta. Lo importante en cocina es que aporta muchísimo sabor sin necesidad de demasiados ingredientes alrededor.

Además, aguanta bien distintas cocciones. No se rompe con facilidad y mantiene una textura agradable incluso en recetas con bastante caldo.

Gallineta al horno: sencilla y muy jugosa

Una de las formas más fáciles de cocinarla es al horno. Y sinceramente, suele ser de las mejores opciones cuando el pescado es fresco. Una buena gallineta al horno jugosa puede convertirse perfectamente en una comida de domingo sin necesidad de complicarse demasiado.

Con patatas finas, cebolla, ajo y un poco de vino blanco queda espectacular. El pescado mantiene bastante bien la humedad y absorbe muy bien el sabor de los ingredientes que lo acompañan.

Aquí el tiempo es importante. Si se cocina demasiado, pierde parte de la textura firme que tiene naturalmente. Lo mejor suele ser hornearla justo hasta que la carne empiece a separarse fácilmente.

Recetas de gallineta en guiso o caldo marinero

Aquí es donde mucha gente cree que la gallineta destaca de verdad. En sopas y guisos marineros aporta muchísimo sabor al caldo. De hecho, es bastante habitual utilizarla para preparar fumets o bases de arroces.

Un guiso sencillo con patatas, tomate, cebolla y un buen caldo de pescado ya puede quedar increíble. No hace falta llenar la cazuela de ingredientes raros.

La carne de la gallineta absorbe muy bien los sabores del sofrito y al mismo tiempo aporta intensidad al conjunto. Por eso suele aparecer bastante en cocina mediterránea tradicional.

Gallineta a la plancha sin que quede seca

La gallineta también puede prepararse a la plancha y quedar muy bien, aunque aquí sí conviene controlar bastante la cocción. Mucha gente termina secando el pescado simplemente por dejarlo demasiado tiempo al fuego.

Por eso merece la pena conocer algunos trucos sobre cómo hacer pescado a la plancha sin que se seque. La temperatura, el grosor de la pieza y el tiempo cambian muchísimo el resultado final.

Salsa verde y otros acompañamientos que funcionan muy bien

Hay salsas que parecen hechas para ciertos pescados. Y la salsa verde casera encaja especialmente bien con la gallineta. El ajo, el perejil y el caldo suave aportan sabor sin tapar el pescado. Ese equilibrio es importante porque la gallineta tiene suficiente personalidad como para no necesitar salsas demasiado agresivas.

También combina bien con patatas cocidas, verduras al vapor o incluso arroz blanco. Son acompañamientos simples, pero dejan que el pescado siga siendo el protagonista.

En algunas zonas costeras también se utiliza con mariscos o almejas dentro de guisos más completos, aunque eso ya depende bastante del estilo de cocina de cada casa.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocinado: 25-35 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: unas 210 calorías por ración aproximadamente

Tipo de cocina: Mediterránea / cocina casera

Tipo de comida: Plato principal