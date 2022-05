Las coles de Bruselas son unas verduras realmente exquisitas, aunque a veces no son suficientemente valoradas. De la familia de las coles (brócoli, coliflor, repollo, berzas, etc.), los repollitos de Bruselas –que así también les llaman– son una delicia por donde se les mire. Y si se preparan con una de las salsas más emblemáticas de la cocina italiana, pues no hay más que decir, pues las coles de Bruselas con salsa carbonara encantarán a todos y se convertirá con certeza en un plato reiterado. Por los ingredientes de esta receta, como la panceta, nata, bacón, etc., es una elaboración ideal para que los más pequeños de la casa disfruten de unas verduras llenas de nutrientes, como las coles de Bruselas.

Esta estupenda salsa romana se elabora tradicionalmente con huevos, panceta o bacón y aceite de oliva, además de queso parmesano y una buena cantidad de pimienta negra recién molida; gracias a la pimienta negra espolvoreada muchos historiadores gastronómicos creen que le viene el nombre de carbonara, palabra italiana derivada de carbone, que quiere decir carbón. Hay otros que dicen que la receta debe su nombre al plato típico que comían los trabajadores que hacían el carbón vegetal, llamados carbonari en italiano. En nuestro país se elabora una variación de esta salsa sustituyendo los huevos por nata, y así se prepara la presente receta.