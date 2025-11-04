El chef José Andrés te recomienda la receta fácil que se hace en 15 minutos con un bote de garbanzos: «sanos y baratos»

La receta que nos recomienda el chef José Andrés va a revolucionar nuestra casa, con un bote de garbanzos y 15 minutos conseguiremos lo imposible. Hoy en día uno de los ingredientes más baratos y saludables que existen son los garbanzos. Un buen básico de nuestra despensa que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Podremos cocinarlos de varias formas posibles y son un buen básico para estos días que tenemos por delante.

Es hora de aprovechar el precio de este elemento que podemos empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que puede ser esencial. Con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca, es hora de aprovechar al máximo estos elementos que pueden acabar siendo esenciales. En estos días que tenemos por delante y de la manera en la que podremos conseguir un plus de buenas sensaciones. Será el momento de poner en práctica algunos elementos que serán claves para estos días. Necesitamos descubrir este ingrediente casi mágico que nos asegura unos platos repletos de buenas sensaciones.

Este famoso chef recomienda esta receta fácil

No necesitamos complicarnos la vida y menos en la cocina. Podemos descubrir lo mejor de un cambio de tendencia a la hora de cocinar, en busca de unos productos sanos y deliciosos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días.

Es hora de aprovechar al máximo este tipo de elementos que van de la mano de una combinación de sabores espectaculares. Estaremos pendientes de una cocina creativa y saludable que nos recomiendan estos chef, pero también con la ayuda de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Un ingrediente que podemos comprar en oferta y mantener en nuestra despensa, acabará siendo el que se adaptará mejor a una serie de cambios que pueden llegar en cualquier momento. Volvemos a esos tiempos en los que se cocinaba una mezcla de sabores y de ingredientes de los de toda la vida.

Con una base sólida que, sin saberlo, era una proteína vegetal saludable, con mucha fibra y una fusión de este elemento con verduras de temporada, daba lugar a la mejor opción posible para disfrutar de una cocina de excepción.

Se hace en 15 minutos con un bote de garbanzos

Lo que necesitamos es un simple bote de garbanzos para acabar creando uno de los guisos más típicos de la temporada. Esta legumbre se va a convertir en un plato de cuchara que tendrás listo en 15 minutos. Un buen básico que, sin duda alguna, acabará siendo nuestro mejor aliado del sabor y la alegría.

Ingredientes:

1 kg de espinacas congeladas

400 g de garbanzos cocidos (de bote)

½ guindilla

4 dientes de ajo

2 rebanadas de pan

1 cucharadita y media de pimentón dulce

Una pizca de comino

Una hoja de laurel

½ litro de caldo de verduras

Aceite de oliva virgen extra

Cómo preparar el potaje de garbanzos con espinacas paso a paso

En primer lugar, añadimos agua abundante a una olla y el caldo de verduras. Cocemos las espinacas congeladas durante 8 minutos. Mientras tanto en una cazuela antiadherente añadimos aceite de oliva virgen y sofreímos los ajos y la media guindilla durante dos minutos. Fríe las rebanadas de pan en ese mismo aceite, luego las troceas y las picas en la picadora. Apaga el fuego y agrega el pimentón, a la cazuela remueve y deja reposar un par de minutos. Añade las espinacas a la cazuela antiadherente donde tenemos los ajos y la media guindilla junto a cuatro cucharadas del caldo de la cocción. Mezcla todos los ingredientes. Espinacas con garbanzos Añadir los garbanzos cocidos y cocinar durante 20 minutos a fuego lento. A mitad de cocción cuando falten 10 minutos añade el pan frito desmigado para espesar el guiso. Dejar reposar y ajustar de sal si hace falta antes de servir.

Puedes usar espinacas frescas, incrementará el precio, pero siempre acabará siendo una garantía en esta mezcla de ingrediente saludables. De la misma forma que en lugar de un bote de garbanzos, debes empezar a crear un plato desde la base, cociendo estos ingredientes.

Es una solución que te puede ayudar a descubrir lo mejor de este ingrediente del que España somos productores. Las legumbres han sido uno de los básicos de nuestra cocina, de norte a sur, se usan para llenar un plato por poco dinero y de forma saludable.

Volvemos a los tiempos de nuestras abuelas en las que descubríamos lo mejor de un tipo de ingrediente que puede acabar convirtiéndose en el mejor aliado de una combinación de sabores increíbles.