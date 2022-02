Las recetas típicas de carnaval en diferentes países del mundo

El carnaval es una festividad ancestral que se celebra con sus peculiaridades en diferentes lugares del mundo y la comida es una de esas formas en que esas tradiciones locales se diferencian de las de otras regiones. En esas festividades se preparan algunas de las más deliciosas comidas caseras, especialmente postres, aunque también hay platos principales tradicionales de los carnavales. A continuación, vamos a repasar algunos de los más curiosos e interesantes.

Alemania: las berlinas

Este postre tradicional alemán es una auténtica delicia y se asemeja a los famosos donuts americanos, solo que las berlinas no tienen un agujero en el centro y son rellenas con cremas y mermeladas. La tradición indica que entre las berlinas dulces se deben esconder algunas rellenas de cebolla y mostaza para sorprender a los más golosos.

España: torrijas

Este postre se puede hacer fácilmente en cualquier momento del año, pero es especialmente popular durante los carnavales y su sabor es extraordinario. ¿En qué consiste? En bañar unas rodajas de pan en leche, luego rebozarlas en huevo, freírlas en abundante aceite hasta que se doren y finalmente espolvorearlas con un poco de canela o azúcar, según los gustos de cada quien. En la simpleza de este plato realmente se esconde su delicioso sabor.

Italia: chiacchiere

Si hay un plato que no puede faltar en Italia cuando llega el carnaval es el chiacchiere, un delicioso pastel desmigajado y frito que se asemeja a otra receta española de carnaval como son las orejas. Sin embargo, hay algunos ingredientes diferentes e incluso es una receta que varía según la región de Italia en la cual se preparen. ¿Lo mejor? Los niños disfrutan un montón ayudando a sus padres a estirar la masa y no importa el resultado, si quedan más derechas o torcidas, porque lo que finalmente importa es el sabor y no la forma.

Estados Unidos: King Cake

Este delicioso postre es típico de la ciudad de Nueva Orleans en donde se celebra el famoso Mardi Gras. Es un plato con fusiones de otras recetas francesas y belgas, aunque un poco modificado en cuanto a los ingredientes utilizados y también a la presentación. En este sentido, se trata de una masa dulce tradicional, rellena con una mezcla de nueces picadas, harina de repostería, azúcar, pasas y mantequillas. Mientras que el exterior está decorado con azúcar de tres colores: morado, verde y dorado, los cuales representan a los tres reyes magos.

Carnaval es una de las festividades más famosas y tradicionales de todo el mundo y cada quien lo celebra de forma diferente y estas deliciosas recetas son un magnífico ejemplo de ello. ¿Cuál es tu favorita?, ¿cuál te animas a preparar?