El truco de Karlos Arguiñano para que las patatas no se rompan al cocerlas: «Hay que…»

Karlos Arguiñano nos explica el truco para que las patatas no se rompan al cocerlas, hay que estar preparados para poder aplicar una serie de novedades que pueden ser esenciales. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que serán los que nos acompañarán en estos días. Es momento de aprovechar al máximo lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante. Unas patatas cocinadas a la perfección son las mejores aliadas de cualquier guarnición.

Son tiempos de aplicar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no imaginaríamos. Es momento de empezar a pensar en uno de los consejos claves del mejor chef del mundo, Karlos Arguiñano se ha convertido en toda una celebridad, a la hora de compartir sus recetas en un programa de televisión o en sus redes sociales. De tal forma que tocará empezar a pensar en lo que nos espera de una forma casi sorprendente. Son días de poner sobre la mesa algunos cambios que deberemos empezar a afrontar, Arguiñano nos descubre la forma de conseguir que las patatas no se rompan al cocerlas.

Las patatas no se van a romper al cocerlas

La realidad es que estas patatas que tanto nos gustan, pueden acabar en un lugar muy diferente, con la ayuda de un consejo que llega de los expertos en cocina podemos conseguir resultados realmente sorprendentes. Es el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave.

Este tipo de guarnición que siempre acaba siendo un básico que nunca falla, puede darnos más de una alegría con la ayuda de este experto la realidad es que todo puede ser posible. Son tiempos de aprovechar una guarnición tan necesaria y deliciosa que pueden acabar siendo clave.

Esas patatas que ya no se van a romper al cocerlas puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días de temporada. Este ingrediente, que para Karlos Arguiñano es uno de los básicos de la cocina tradicional, puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días.

Es importante conocer los trucos de estos expertos que nos ayudará a tener sobre la mesa determinados cambios que serán esenciales en estos días. Sin duda alguna, este truco cambiará la forma de preparar patatas.

Karlos Arguiñano tiene un truco para que las patatas no se rompan

Tal y como nos explica este experto, Arguiñano sabe cómo evitar que las patatas se rompan: «Para que las patatas no se rompan al cocerlas, siempre hay que cubrirlas con abundante agua fría». De esta manera se mantendrán intactas las patatas y no se romperán.

Podemos disfrutar este tipo de ingrediente con una receta típica de Karlos Arguiñano unas deliciosas patatas a la importancia que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Un plus de buenas sensaciones que puede acabar llegando con unas patatas enteras y deliciosa.

Ingredientes (4 personas)

1 kg de patatas

2 huevos

1 cebolla hermosa

2 dientes de ajo

150 g de harina

150 ml de vino blanco

600 ml de caldo de pollo o verduras

Unas hebras de azafrán (o una pizca de cúrcuma, más económica)

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta

Un poco de perejil fresco picado

Cómo se hacen paso a paso