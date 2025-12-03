Tarta de leche de Eva Arguiñano: receta fácil, rápida y con sabor casero

La tarta de leche de Eva Arguiñano se ha convertido en uno de esos postres que triunfan porque lo tienen todo: sencillez, rapidez y un sabor que recuerda a las meriendas de antes. Es una propuesta perfecta para quienes buscan una tarta de leche casera sin complicaciones, elaborada con ingredientes básicos y al alcance de cualquiera. Su textura suave y ligeramente cremosa la ha popularizado entre quienes disfrutan de las recetas tradicionales, pero también entre quienes prefieren postres ligeros y sin demasiados pasos.

Eva Arguiñano, con su estilo claro y accesible, ha conseguido que preparar una tarta de leche fácil no solo sea posible, sino casi terapéutico. En esta receta tarta de leche Eva Arguiñano, repasamos cómo lograrla en cuestión de minutos y sin utensilios especiales.

Los ingredientes: sencillez ante todo

Lo mejor de esta preparación es que los tarta de leche ingredientes son básicos. Probablemente los tengas ya en casa:

1 litro de leche entera

6 huevos

200 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

La ralladura de un limón (opcional)

Caramelo líquido para el molde

Esta combinación mínima es la que permite obtener una tarta de leche rápida, con ese toque de postre de pueblo que tanto gusta. La clave está en la proporción entre leche y huevo, que garantiza la textura cremosa característica.

Por cierto, si te interesan otras ideas dulces para acompañar el café, puedes echar un vistazo a 5 mejores postres con café.

Paso a paso

Precalentar el horno. A 180 ºC, calor arriba y abajo. Mientras tanto, puedes ir preparando la mezcla. Batir los huevos con el azúcar. Sin necesidad de montarlos, solo mezclar hasta que estén integrados. Añadir la leche y la vainilla. Incorpora también la ralladura de limón si buscas un aroma más fresco. Caramelizar el molde. Cubre la base con caramelo líquido. Este detalle marcará el acabado brillante de la tarta. Verter la mezcla y hornear. Coloca el molde en una bandeja con agua caliente (baño maría) y hornea unos 45-50 minutos. La tarta debe cuajar pero mantenerse ligeramente temblorosa en el centro. Enfriar muy bien. Se desmolda solo cuando esté totalmente fría. Idealmente, tras varias horas en la nevera.

Lo extraordinario de esta preparación es que, pese a ser una receta muy sencilla, su resultado compite con postres mucho más elaborados. Y si quieres explorar opciones más saludables, puedes consultar Recetas de postres para diabéticos.

También 5 recetas de postres de avena sin azúcar.

Un postre versátil para cualquier ocasión

La tarta de leche casera de Eva Arguiñano funciona igual de bien como postre familiar, como merienda o incluso como opción festiva. Su sabor suave permite acompañarla con frutas frescas, nata casera, caramelo o crema tostada. También se presta a variaciones: añadir canela, coco, cacao o sustituir parte de la leche por leche condensada si buscas un toque más goloso.

Si te gustan los postres temáticos o buscas recetas para celebraciones, quizá te inspire el listado de mejores recetas de tartas y postres típicos de Thanksgiving.

O si prefieres algo más fresco y ligero, aparecen propuestas estupendas en 5 postres de naranja saludables y fáciles.

En resumen, la textura final, entre flan y tarta, la hace especialmente agradable para grandes y pequeños.