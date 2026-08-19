Tarta inglesa: receta tradicional fácil y deliciosa

Si hay algo que realmente me devuelve a los domingos de lluvia frente a la ventana, es el aroma inconfundible de una tarta inglesa horneándose. No hablo de esas elaboraciones modernas, recargadas de decoraciones imposibles o técnicas de laboratorio; nos referimos a la tarta de siempre. Esa que apuesta todo a la calidad de la mantequilla, al punto justo de cocción y a una esponjosidad que te hace cerrar los ojos al primer bocado. Es, en esencia, un abrazo en forma de postre.

Ingredientes

200 gramos de harina de repostería, bien tamizada

180 gramos de mantequilla de buena calidad, a temperatura ambiente

170 gramos de azúcar glas

4 huevos frescos, talla L

Una cucharadita de extracto de vainilla real

Una pizca generosa de sal marina

50 mililitros de leche entera

Un poco más de azúcar para darle ese acabado crujiente al final

Cómo hacer la tarta inglesa paso a paso

Lo primero es el horno. Enciéndelo a 180°C. Si el horno está caliente cuando metas la masa, ya tienes media batalla ganada. Engrasa el molde: mantequilla y una nube de harina es suficiente. Ahora, el corazón de la tarta: bate la mantequilla con el azúcar. Tienes que buscar una crema blanquecina. Añade los huevos. Hazlo uno a uno, integrando cada vez con paciencia. Deben estar a temperatura ambiente para que la emulsión sea perfecta. Incorpora la vainilla y la sal. Es el momento donde los aromas empiezan a invadir la cocina. Tamiza la harina directamente sobre la mezcla. Aquí entra el sentido común: olvida la batidora eléctrica. Usa una espátula y movimientos envolventes. Queremos aire, no una masa compacta. Añade la leche. Hazlo poco a poco, solo lo justo para que la masa gane esa suavidad característica que buscas. Hornea durante unos 35 o 40 minutos. Cada horno es un mundo, así que confía en el viejo truco del palillo: si sale limpio, está lista. Resiste la tentación. Deja que se enfríe sobre una rejilla antes de siquiera pensar en sacarla del molde.

Trucos para que salga perfecto

El mayor enemigo aquí es la prisa. La mantequilla, por ejemplo, debe estar maleable, pero no hecha aceite. Si al añadir el huevo ves que la mezcla parece cortarse, no te agobies: una cucharada de harina es el salvavidas perfecto.

Mantén la puerta del horno cerrada. Un golpe de aire frío a mitad de camino y la tarta se vendrá abajo, perdiendo todo ese volumen que tanto trabajo te costó conseguir.

Variantes de la receta

La receta base es una maravilla, pero la cocina está para disfrutarla. Si un día te sientes con nostalgia, la Tarta de la abuela con natillas es una apuesta segura que nunca falla en una reunión familiar. Para momentos donde buscas algo más ligero, una Tarta de yogur equilibra perfectamente el dulzor. Y si quieres arriesgarte con un perfil distinto, la Tarta de coco aporta una textura y un aroma tropical que rompe totalmente con la monotonía.

Con qué acompañar la tarta inglesa

Un toque de nata montada, sin pasarte con el azúcar, o quizás una compota casera de frutos rojos, donde la acidez contraste con la base dulce, es más que suficiente. Si la acompañas con un té Earl Grey bien caliente, sentirás que el tiempo se detiene. Un café solo, fuerte, también hace un contraste fantástico.

Cómo conservar la tarta inglesa

Aguanta bastante bien hasta tres días si la tratas con cuidado. Envuélvela bien para que no se seque; el papel film es tu mejor aliado. Si vives en una zona calurosa, guárdala en la nevera, pero sácala con antelación. Comerla fría es un error, porque la mantequilla necesita estar a temperatura ambiente para recuperar esa textura sedosa que define este postre.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 15 minutos de dedicación pura.

Tiempo de cocción: 40 minutos.

Porciones: 8 raciones generosas.

Tipo de cocina: Británica clásica.

Tipo de comida: El capricho perfecto para la tarde.

Calorías totales: Aproximadamente 2400 kcal, lo que deja unas 300 kcal por porción. Es un postre contundente, pero merece cada una de ellas.