En tan solo 15 minutos puedes tomar una deliciosa pasta carbonara con vitamina b12 y grasas saludables
Toma nota de esta sencilla receta de pasta carbonara
Sólo necesitas 15 minutos para esta receta
Pasta carbonara con vitamina B12 y grasas saludables
Las grasas saludables acabarán siendo la excusa perfecta para preparar esta receta con vitamina B12. El huevo se ha convertido en uno de los ingredientes esenciales que podemos empezar a disfrutar de la mejor manera posible, con un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días que tenemos por delante.
Ingredientes:
Cómo preparar esta pasta carbonara sin nata:
- Calentar una olla con agua y sal.
- Calentar una sartén con unas gotas de aceite y poner la panceta, cortada en tiras, para que se dore. Apagar y reservar.
- Batir en un bol las yemas de huevo, agregar el queso rallado y abundante pimienta negra, o al gusto. Se puede agregar un poco de agua de la pasta para facilitar la mezcla de estos ingredientes.
- Una vez que el agua hierva agregar los espaguetis y cocinar el tiempo indicado en el paquete, removiendo de vez en cuando para que no se pegue.
- Escurrir la pasta, agregar la salsa de inmediato y revolver, para que esta termine de hacerse al calor de la pasta.
- Pondremos el conjunto a punto de sal y de otras especias, al gusto. Un toque de ajo molido siempre le irá bien.
- Agregar la panceta cortada en trozos y algo más de queso pecorino, y servir.
