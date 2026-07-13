Tacos de pollo Foster: receta casera con la salsa original paso a paso

Pocas recetas tienen tanto éxito cuando se preparan para compartir como unos buenos tacos de pollo. Los que popularizó Foster’s Hollywood destacan por un detalle muy concreto: esa salsa cremosa, ligeramente dulce y con un punto ahumado que convierte una elaboración sencilla en algo bastante especial. Lo curioso es que reproducir ese sabor en casa no requiere ingredientes complicados ni técnicas propias de un restaurante.

La clave está en cuidar pequeños detalles. Un pollo bien condimentado, cocinado solo el tiempo necesario para que conserve toda su jugosidad, unas tortillas calientes y una salsa equilibrada hacen prácticamente todo el trabajo. Si quieres más ideas, estos tacos de pollo y aguacate también son una opción.

Ingredientes

600 gramos de pechuga de pollo cortada en tiras de tamaño similar

8 tortillas de trigo

1 cebolla morada

1 bolsa pequeña de mezcla de lechugas

Queso cheddar rallado

Hojas de cilantro fresco para quien disfrute de su sabor.

Para la marinada o aliño: aceite de oliva, zumo de limón, pimentón dulce, ajo en polvo, cebolla en polvo, comino, pimienta negra y sal.

La salsa requiere la mezcla de mayonesa, yogur griego natural, salsa barbacoa, una cucharadita de miel, mostaza, algunas gotas de salsa Worcestershire, pimentón ahumado, e incluso una cantidad mínima de cayena, para obtener un equilibrio muy similar al de la salsa característica de esta receta.

Cómo hacer tacos de pollo Foster paso a paso

Empieza mezclando en un bol todos los ingredientes del marinado. Incorpora las tiras de pollo y remueve bien para que queden completamente impregnadas. Lo ideal es dejarlas reposar media hora, aunque si dispones de más tiempo el resultado mejora todavía más. Un par de horas en la nevera marcan una diferencia que se nota. Mientras tanto puedes preparar la salsa. Solo hay que mezclar todos los ingredientes hasta obtener una crema uniforme. Conviene probarla antes de reservarla porque cada salsa barbacoa tiene un punto diferente de dulzor. A veces basta con añadir unas gotas más de mostaza o una pizca extra de pimentón para encontrar el equilibrio perfecto. Calienta una sartén amplia o una plancha hasta que esté bien caliente. Cocina el pollo sin llenar demasiado la superficie para que se dore en lugar de cocerse. Cuando aparecen esos bordes ligeramente caramelizados es cuando desarrolla buena parte de su sabor. Las tortillas necesitan apenas unos segundos de calor. Pasarlas por una sartén limpia o calentarlas directamente sobre una plancha evita que se rompan al doblarlas y mejora mucho la textura. Llega el momento más entretenido. Coloca una base de lechuga, reparte el pollo recién hecho, añade unas tiras muy finas de cebolla morada, espolvorea queso rallado y termina con una cucharada generosa de salsa. Si te gusta el cilantro, unas hojas frescas aportan un contraste muy agradable.

Trucos para que salga perfecto

Hay dos aspectos que realmente marcan la diferencia. El primero es no cocinar demasiado el pollo. La pechuga pierde jugosidad con rapidez y unos minutos de más bastan para que quede seca. Es preferible retirarla cuando todavía conserva toda su ternura.

La salsa también merece un pequeño descanso antes de servirla. Media hora en el frigorífico permite que los sabores se integren mucho mejor y la textura gane consistencia. Es un detalle sencillo que cambia bastante el resultado final.

Otro consejo útil consiste en rallar el queso en casa. Se funde mejor sobre el pollo caliente y tiene un sabor más intenso que muchas mezclas envasadas.

Variantes de la receta

Aunque la pechuga suele ser la elección habitual, los contramuslos deshuesados ofrecen una carne más jugosa y soportan mejor una cocción algo más prolongada. También funcionan muy bien si quieres preparar una cantidad grande para varias personas.

El relleno admite bastantes cambios sin perder su esencia. Aguacate, maíz dulce, jalapeños, tomate picado o incluso cebolla caramelizada combinan sorprendentemente bien con esta salsa.

Si buscas otras formas de cocinar pollo para el día a día, los muslos de pollo al horno son una receta muy práctica que suele gustar a toda la familia y apenas requiere preparación.

Con qué acompañar tacos de pollo Foster

Lo habitual es servirlos con patatas gajo, nachos con guacamole o unas tortillas de maíz crujientes para picar antes del plato principal. Son acompañamientos sencillos que mantienen ese aire desenfadado tan característico de la cocina Tex-Mex.

Si prefieres un menú más completo donde el pollo siga siendo el protagonista, también puedes preparar este arroz con pollo de la abuela. Es una receta totalmente distinta, pero comparte ese carácter casero que nunca pasa de moda.

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: Aproximadamente 560 kcal por ración

Tipo de cocina: Americana con inspiración Tex-Mex

Tipo de comida: Cena o comida principal