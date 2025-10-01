Sólo necesitas una lata de mejillones: el aperitivo fácil y barato de Ferran Adrià que parece hecho en ‘El Bulli’

El aperitivo más fácil y barato que existe son los mejillones en escabeche un plato que admira el cocinero Ferran Adrià. Este experto que durante años fue uno de los mejores cocineros del planeta al mano de El Bulli no duda en hablar alto y claro sobre la forma de preparar un buen aperitivo. Lo más sencillo suele ser lo mejor y aunque estamos siempre pendientes de una gran variedad de productos y de alimentos que nos alejan de lo natural, nada mejor que volver a descubrir lo mejor de nuestra cocina.

Tenemos la suerte de descubrir lo mejor de un extra de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha no pensábamos que podríamos acabar obteniendo. Sin duda alguna, el aperitivo o ese momento en el que llegará un cambio de tendencia puede ser esencial. Habrá llegado ese momento en el que quizás nos descubrirán un extra de buenas sensaciones que acabará marcando unos días que deberemos empezar a tener en consideración. Los mejillones son un marisco bueno y barato que hay que conocer y recuperar.

El aperitivo fácil y barato de Ferran Adrià

Ferran Adrià es uno de los expertos en cocina que nos ha redescubierto uno de los productos más admirados de nuestra gastronomía. Somos tierra de mejillones, tal y como vemos, tenemos a nuestra disposición una serie de ingredientes que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca.

Con la llegada de un producto de buena calidad, podremos sumergirnos de lleno en uno de los clásicos de temporada. Un buen aliado de una combinación de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Son días de volver al pasado y hacer la vida de nuestros padres y madres.

Es lata de mejillones en escabeche de los domingos, con unas simples aceitunas y poco más. Eran un placer que incluso mojábamos con pan el escabeche de estas latas que supusieron un cambio radical. La llegada a todas las casas de un aperitivo de restaurante ya listo para su consumo.

El marisco es quizás uno de los ingredientes que necesitamos tener en nuestro poder y para hacerlo, nada mejor que empezar a pensar en un cambio de tendencia que puede ser clave.

Sólo necesitas una lata de mejillones

Una simple lata de mejillones puede ser el aperitivo que necesitas. Lo dice un experto y seguro que te va a trasladar a otra época. Poco se necesita para sumergirnos de lleno en esta combinación de ingredientes que puede ser la que nos acompañará en estos días.

Puedes animarte a hacer incluso más sana esta receta con la mirada puesta a un escabeche casero. Un plus que, seguro que te sacará de más de un apuro, si estás pensando en conseguir este alimento que puede cambiarlo todo, no lo dudes, ha llegado el momento de disfrutarlo por todo lo alto.

Ingredientes:

2 kg de mejillones gallegos

1 vaso de aceite de oliva virgen extra

1 vaso de vinagre de vino

1 vaso de vino blanco

1 cucharada sopera de pimentón de la Vera dulce o semidulce

2 dientes de ajo

3 hojas de laurel

Cómo preparar mejillones en escabeche caseros

La parte más complicada de estos mejillones es buscar los ingredientes principales. Unos mejillones gallegos pueden ser la base principal de un plato repleto de sabor y realmente delicioso. Limpiamos los mejillones y les arrancamos las barbas que pueden sobresalir. Dejaremos fuera de la receta aquellos mejillones que estén rotos o se hayan abierto, querrá decir que no son buenos. Ponemos los mejillones en un cazo con un vaso de vino blanco. Tapamos y esperamos que se vayan cocinando al vapor. Cuando empiece a hervir los dejaremos dos minutos a fuego fuerte para que se evapore todo el alcohol del vino y nos quedemos solo con ese sabor afrutado tan característico. Escurrimos los mejillones y reservamos el caldo de cocción. Cuando estén templados, les iremos quitando las conchas y los reservaremos mientras preparamos el escabeche. Pelamos y cortamos en láminas muy finitas los ajos. Vamos a dorarlos en una sartén con el aceite. Les añadiremos la hoja de laurel. Estos dos ingredientes le darán el sabor ideal a esta receta. Cuando tenemos al ajo bien dorado, retiramos del fuego y le añadimos la cucharada de pimentón para que no se queme lo haremos con una cuchara de madera. Ponemos el vinagre y un poco de agua de la cocción, se enfriará el conjunto más rápidamente y nos aportará todo el sabor de un escabeche impresionante.

Colocamos la mezcla sobre los mejillones que habremos dispuesto en fiambreras o frascos de cristal. Cuando se hayan enfriado del todo los ponemos en la nevera, tendremos lista una tapa casera exquisita.