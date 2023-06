El seitán con salsa de mostaza y miel es un plato apto para vegetarianos, pero no para celiacos. El seitán es un alimento que se prepara con el gluten del trigo, y es muy antiguo, pues tanto en China como en Japón es una preparación ancestral y tradicional. Los chinos llamaban al gluten, y a esta preparación, mien chin, que significa “músculo de la harina”. La palabra seitán deriva de la expresión japonesa shokubutsu sei tanpaku, que quiere decir “proteína vegetal”, y por extensión, carne vegetal.

El seitán es bajo en hidratos y grasas, y alto en proteínas. Y como tiene baja densidad energética (121 kcal por 100 gramos) es bastante digestivo a la hora de comerlo. Una de sus principales ventajas culinarias es que no tiene un sabor fuerte y marcado, lo que hace muy versátil y perfecto para combinar con una gran cantidad de ingredientes, pues absorberá los sabores.

Ingredientes:

300 gramos de seitán

400 gramos de garbanzos

1 cebolla

1 pimiento rojo

1 cucharadita de semillas de sésamo

2 cucharadas de miel

1 cucharada de mostaza de Dijon

1 zanahoria

Sal y pimienta

Aceite de oliva virgen extra

Cómo preparar el seitán con salsa de mostaza y miel:

Precalentar el horno a 200° C. Lavar los garbanzos, escurrirlos con un colador y secarlos con papel de cocina. Colocarlos en una placa de horno forrada con papel vegetal. Espolvorear los garbanzos con sal y pimienta, y rociar un chorrito de aceite de oliva. Remover para que queden aderezados de manera uniforme. Hornear entre 20 y 25 minutos. A mitad de cocción, remover. Cortar la cebolla y el pimiento en juliana fina, y la zanahoria en bastoncitos delgados. Cortar el seitán en bastones de 0,5 cm. En una sartén, calentar un poco de aceite de oliva a fuego medio alto. Cocinar el seitán 5 minutos, hasta dorar. Retirar y reservar. En la misma sartén, agregar un poco más de aceite y rehogar la cebolla, el pimiento y la zanahoria. Cocinar 8 minutos, hasta ablandar, y luego añadir el seitán con la miel y la mostaza. Salpimentar, remover y cocinar un par de minutos. Sirve el seitán con salsa de mostaza y miel y añade por encima una cucharada de los garbanzos asados y espolvorea con semillas de sésamo ligeramente tostadas.

Disfruta de un plato contundente, muy nutritivo y delicioso. Es una forma exquisita de acercarse a la comida vegetariana sin renunciar a nada. Obviamente, no es un plato vegano pues se emplea miel. Como vemos, la cocina vegetariana o la vegana no tienen por qué resultar monótonas o aburridas, siempre hay ideas que se pueden poner en práctica. Si te ha resultado interesante esta receta, no dudes en compartir con tus amigos y contactos.