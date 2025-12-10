La receta de arroz caldoso de Isabel Preysler que es la gran perdición de Tamara Falcó: «Todo un éxito»
Toma nota de la receta de arroz caldoso más deseada
Isabel Preysler preparar un arroz caldoso que es la gran perdición de Tamara Falcó, todo un éxito que podemos repetir en nuestra casa. Sólo necesitamos unos ingredientes básicos para acabar obteniendo esta mezcla de buenas sensaciones que nos dará un plato de esos que impresionan. En especial si tenemos en cuenta que es el favorito de una Tamara que ha sido la ganadora indiscutible de la edición de Masterchef en la que participó.
Sin duda alguna, se convirtió en una de las mujeres más exitosas del país, descubriendo a su nuevo novio y ahora marido, después de su paso por el programa y pasión por la cocina. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, le ha hecho ganarse a más de un seguidor. Esta mujer que no duda en estar presente en uno de los principales programas de nuestra televisión cae rendida ante un arroz de domingos, de esos que llegan a la mesa en días festivos y que pueden acabar siendo un buen primer plato para unos días en los que necesitamos un poco más de energía. Isabel Preysler sabe muy bien cómo hacer un buen arroz caldoso.
Todo un éxito es el arroz de Isabel Preysler
En casa de los Preysler también se cocina y se cocina muy bien. Esta gran dama de la escena española, desde que empezó su carrera como reina de corazones, es también una excelente cocinera. De sus memorias hemos podido conocer a una Isabel mucho más cercana.
Una mujer que se ha hecho a si misma, de lo más familiar y casera, una imagen que esta mujer acostumbrada a la vida social de la capital no duda en mostrar al mundo. Pero más allá de esta reina de estilo que aparece impecable a cualquier acto al que va, se esconde una esposa y, sobre todo, una madre.
Los domingos como en casi todas las casas de España, un buen arroz nunca puede faltar. Es el descanso merecido después de una semana de plena actividad que nos hace estar pendientes de algunas situaciones del todo inesperadas y que nos permite disfrutar de un plato de esos que se comen despacio y con calma.
El arroz caldoso es una receta de esas que debemos empezar a descubrir lentamente. Empezando por ese arroz bomba que es el secreto de que no se pase y quede siempre en su punto.
Este arroz caldoso es el favorito de Tamara Falcó
Para que este arroz tenga el caldo que se merece, nada mejor que un buen bogavante y un marisco que acompañe ese sabor intenso y refinado hasta los confines de un arroz que siempre recordaremos. Es importante tener en consideración algunos ingredientes que pueden acabar siendo los que desaparecerán en estos días. Un buen arroz caldoso es la receta perfecta para una comida de esas que no se olvida, de celebración y de alegría con un buen vino blanco nacional, no podemos dejar escapar esta increíble gama de sabores que lo acompaña.
Ingredientes:
Preparación:
- Lo primero que debemos hacer es preparar el bogavante. Para ello, debemos cocerlo en agua hirviendo durante unos 5 minutos. Una vez cocido, retiramos la carne de las pinzas y la reservamos. El resto del bogavante lo troceamos y lo reservamos también.
- En una cazuela grande, calentamos un poco de aceite de oliva y añadimos la cebolla, los ajos y los pimientos picados. Sofreímos durante unos minutos hasta que estén pochados.
- A continuación, añadimos los tomates picados y cocinamos durante unos 10 minutos, removiendo de vez en cuando.
- Agregamos el arroz y lo rehogamos durante un par de minutos, para que se impregne de los sabores de las verduras.
- Añadimos el bogavante troceado y el caldo de pescado. Dejamos que hierva durante unos 15-20 minutos, removiendo de vez en cuando para que el arroz no se pegue al fondo de la cazuela.
- Cuando el arroz esté casi listo, añadimos la carne de bogavante reservada y dejamos que se cocine durante unos minutos más.
- Rectificamos de sal y pimienta al gusto, y espolvoreamos un poco de perejil picado por encima.
- Retiramos la cazuela del fuego y dejamos reposar durante unos minutos antes de servir.
- Este arroz debe quedar caldoso y meloso, ese punto de textura del arroz que lo convierte en un auténtico vicio. Un buen aliado de los sabores más auténticos que tenemos en nuestro poder, es casi imposible, no dejarse seducir por una gama de alimentos que seguro que acabará siendo la que marcará estas próximas jornadas que tenemos por delante.