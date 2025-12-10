La receta de arroz caldoso de Isabel Preysler que es la gran perdición de Tamara Falcó: «Todo un éxito»

Isabel Preysler preparar un arroz caldoso que es la gran perdición de Tamara Falcó, todo un éxito que podemos repetir en nuestra casa. Sólo necesitamos unos ingredientes básicos para acabar obteniendo esta mezcla de buenas sensaciones que nos dará un plato de esos que impresionan. En especial si tenemos en cuenta que es el favorito de una Tamara que ha sido la ganadora indiscutible de la edición de Masterchef en la que participó.

Sin duda alguna, se convirtió en una de las mujeres más exitosas del país, descubriendo a su nuevo novio y ahora marido, después de su paso por el programa y pasión por la cocina. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, le ha hecho ganarse a más de un seguidor. Esta mujer que no duda en estar presente en uno de los principales programas de nuestra televisión cae rendida ante un arroz de domingos, de esos que llegan a la mesa en días festivos y que pueden acabar siendo un buen primer plato para unos días en los que necesitamos un poco más de energía. Isabel Preysler sabe muy bien cómo hacer un buen arroz caldoso.

Todo un éxito es el arroz de Isabel Preysler

En casa de los Preysler también se cocina y se cocina muy bien. Esta gran dama de la escena española, desde que empezó su carrera como reina de corazones, es también una excelente cocinera. De sus memorias hemos podido conocer a una Isabel mucho más cercana.

Una mujer que se ha hecho a si misma, de lo más familiar y casera, una imagen que esta mujer acostumbrada a la vida social de la capital no duda en mostrar al mundo. Pero más allá de esta reina de estilo que aparece impecable a cualquier acto al que va, se esconde una esposa y, sobre todo, una madre.

Los domingos como en casi todas las casas de España, un buen arroz nunca puede faltar. Es el descanso merecido después de una semana de plena actividad que nos hace estar pendientes de algunas situaciones del todo inesperadas y que nos permite disfrutar de un plato de esos que se comen despacio y con calma.

El arroz caldoso es una receta de esas que debemos empezar a descubrir lentamente. Empezando por ese arroz bomba que es el secreto de que no se pase y quede siempre en su punto.

Este arroz caldoso es el favorito de Tamara Falcó

Para que este arroz tenga el caldo que se merece, nada mejor que un buen bogavante y un marisco que acompañe ese sabor intenso y refinado hasta los confines de un arroz que siempre recordaremos. Es importante tener en consideración algunos ingredientes que pueden acabar siendo los que desaparecerán en estos días. Un buen arroz caldoso es la receta perfecta para una comida de esas que no se olvida, de celebración y de alegría con un buen vino blanco nacional, no podemos dejar escapar esta increíble gama de sabores que lo acompaña.

Ingredientes:

1 bogavante

300 gramos de arroz bomba

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

2 tomates maduros

1 litro de caldo de pescado

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Perejil picado

Preparación: