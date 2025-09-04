El escritor latino Plinio el viejo (23 –78 D. C) ya destacó las propiedades de los higos. Por su contenido en mucílagos, —un tipo de fibra soluble—; los higos se han usado a lo largo el tiempo como remedio contra los dolores de garganta y el asma y para el tratamiento de malestares gástricos.

La historia de los higos

Es larga, ya que se han encontrado restos de higueras en excavaciones de neolítico de hace 5000 años a. C. En tablas sumerias también se han encontrado menciones a los higos. También en la Biblia aparecen reflejadas estas frutas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los higos han gozado de buena reputación en la mayoría de las culturas, por ejemplo en Grecia los atletas solían tomar queso e higos secos para estar fuertes antes de competir.

El profeta Mahoma también ensalzó los higos como el único fruto que más desearía ver en el paraíso. Y en la cultura romana el escritor y naturalista Plinio el viejo también destacó sus bondades.

Propiedades nutricionales

Cuando se consumen frescos, los higos son ligeros: unas 70 kcal por cada 100 g. Están formados en su mayoría por agua y azúcares naturales, lo que explica su dulzor característico. Aportan fibra, potasio, calcio y magnesio, además de antioxidantes como los polifenoles. Los higos secos, en cambio, concentran más energía (alrededor de 250 kcal por 100 g), lo que los convierte en un tentempié ideal para deportistas o para quienes necesitan un extra de vitalidad.

Beneficios para la salud

Favorecen el tránsito intestinal gracias a su fibra.

Contribuyen a mantener unos huesos fuertes por su aporte de calcio y magnesio.

Ayudan a regular la tensión arterial gracias al potasio.

Sus antioxidantes protegen frente al envejecimiento celular.

Su dulzor natural permite sustituir postres industriales por una opción más saludable.