Postre del abuelo: receta tradicional fácil y deliciosa paso a paso

El llamado “postre del abuelo” es uno de esos dulces que no necesitan complicarse para funcionar. De hecho, cuanto más sencillo, mejor. Es típico de Burgos y alrededores, y tiene algo muy especial: con solo tres ingredientes consigue un resultado redondo.

Hablamos de queso de Burgos, miel y nueces. Nada más. No hay horno, no hay técnicas raras ni pasos complicados. Solo producto bueno y un poco de mimo al montarlo.

Es el típico postre que probablemente has visto en casa de tus abuelos o en algún restaurante tradicional. Y sí, sigue funcionando igual de bien hoy.

Ingredientes básicos (y aquí está todo el secreto)

No hay mucho que listar, pero sí conviene elegir bien.

400 g de queso fresco de Burgos

100 g de nueces

4-5 cucharadas de miel (al gusto)

Eso es todo. Pero ojo: la calidad importa. Un buen queso fresco marca la diferencia. Lo mismo con la miel, si es natural, mejor.

Cómo hacer el postre del abuelo paso a paso

Aquí no hay complicación, pero sí algún detalle que conviene cuidar.

Primero, corta el queso fresco en porciones. Puedes hacerlo en dados grandes o en rodajas, como prefieras. Lo importante es que no queden trozos demasiado pequeños para que mantengan su textura. Colócalo en platos individuales o en una fuente grande si vas a servir al centro. Después, añade las nueces. Puedes dejarlas enteras o trocearlas ligeramente. Si las rompes un poco, sueltan más sabor y se integran mejor con el conjunto. Ahora viene la parte clave: la miel. Viértela por encima de forma uniforme, sin pasarte al principio. Siempre puedes añadir más después. La idea es que el queso quede bien cubierto, pero sin ahogarlo.

Pequeños trucos para que quede aún mejor

Aunque es una receta muy básica, hay detalles que pueden elevarla bastante.

Por ejemplo, saca el queso de la nevera unos minutos antes . Si está demasiado frío, pierde parte de su sabor. A temperatura ligeramente más templada se disfruta mucho más.

. Si está demasiado frío, pierde parte de su sabor. A temperatura ligeramente más templada se disfruta mucho más. Otro truco: templar ligeramente la miel. No la calientes demasiado, solo un toque de temperatura.

Tuesta un poco las nueces en plancha o sartén. No agregues aceite, solo tostarlas un poco. Esto potencia su sabor y cambia bastante el resultado final.

Variaciones que puedes probar

Aunque la receta original es tal cual, hay pequeñas variaciones que funcionan bien.

Un toque de canela , por ejemplo, le da un aire distinto sin romper la esencia.

, por ejemplo, le da un aire distinto sin romper la esencia. También puedes añadir unas gotas de limón si te gusta el contraste.

Incluso hay quien incorpora fruta, como manzana o pera en láminas finas. No es lo tradicional, pero encaja bastante bien.

Eso sí, si quieres probar el auténtico “postre del abuelo”, mejor empezar por la versión básica.

Cómo servirlo y cuándo prepararlo

Es un postre perfecto para después de una comida copiosa. No resulta pesado, pero sí satisfactorio.

También encaja muy bien en cenas informales o cuando tienes invitados y no quieres complicarte demasiado.

Puedes servirlo en platos individuales para algo más cuidado, o en una fuente grande para compartir. Ambas opciones funcionan.

para algo más cuidado, o en una fuente grande para compartir. Ambas opciones funcionan. Y si sobra, que no suele pasar, aguanta bien en frío unas horas, aunque lo ideal es consumirlo recién preparado.

A veces, lo sencillo es justo lo que apetece.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional (aprox.): 320 kcal por ración

Tipo de cocina: Española / Castellana

Tipo de comida: Postre