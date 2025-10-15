La pizza de masa madre de centeno con queso de oveja es una receta con carácter, pensada para quienes disfrutan de sabores intensos y texturas rústicas. El centeno aporta un aroma profundo y ligeramente ácido, mientras que la fermentación natural de la masa madre ofrece una digestión más ligera. El queso de oveja, con su punto salado y cremoso, completa el conjunto con una personalidad inconfundible.

Ingredientes para una pizza grande (4 porciones)

Para la masa

200 g de harina de centeno integral

100 g de harina de trigo común (ayuda a que la masa sea más elástica)

150 g de masa madre activa de centeno

180 ml de agua templada

1 cucharadita de sal marina (5 g)

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra (10 ml)

Para la cobertura

120 g de tomate triturado natural

150 g de queso de oveja curado, rallado o en láminas

1 tomate grande en rodajas finas

50 g de aceitunas negras sin hueso

1 cucharadita de orégano seco

1 chorrito de aceite de oliva virgen extra (10 ml)

Hojas frescas de rúcula o albahaca (opcional)

Preparación paso a paso

Activar la masa madre

Si la tienes guardada en el frigorífico, aliméntala con partes iguales de agua y harina de centeno. Déjala a temperatura ambiente entre cuatro y seis horas, hasta que burbujee y aumente de tamaño. Este proceso es esencial para que la masa adquiera el sabor característico y la textura aireada de las fermentaciones naturales. Mezclar los ingredientes

En un cuenco grande combina la harina de centeno, la de trigo y la sal. Añade la masa madre y el agua poco a poco mientras mezclas. Incorpora el aceite al final. La masa de centeno es más densa y algo pegajosa, por lo que no necesita un amasado largo; basta con unir bien todos los ingredientes hasta obtener una textura uniforme. Fermentación lenta

Cubre el recipiente con un paño húmedo o una tapa y deja reposar la masa entre seis y ocho horas a temperatura ambiente. Si prefieres un sabor más desarrollado, puedes guardarla en el frigorífico durante la noche y sacarla una hora antes de usarla. Formar la base

Espolvorea un poco de harina sobre la superficie de trabajo. Extiende la masa con las manos o con un rodillo hasta formar un disco de unos 30 centímetros de diámetro. Colócala sobre una bandeja ligeramente aceitada o con papel de horno. Preparar la cobertura

Distribuye el tomate triturado sobre la base dejando un borde libre. Coloca las rodajas de tomate, las aceitunas y reparte el queso de oveja. Añade el orégano y un ligero chorro de aceite de oliva. Hornear

Precalienta el horno a 220 grados con calor arriba y abajo. Hornea entre 15 y 18 minutos, hasta que los bordes estén dorados y el queso empiece a fundirse y burbujear. Si cuentas con piedra para pizza, el resultado será más crujiente. Servir

Saca la pizza del horno, deja reposar unos minutos y, si te apetece, añade hojas frescas de rúcula o albahaca. Corta en porciones y sirve caliente.

Total aproximado: 1.980 kcal por pizza completa.

Cada porción de un cuarto aporta unas 495 kcal, con un equilibrio entre hidratos de carbono complejos, grasas saludables y proteínas de calidad.

Consejo final

Para una versión más ligera puedes reducir la cantidad de queso a 100 gramos o combinarlo con un poco de requesón. También puedes añadir champiñones o pechuga de pollo para aumentar el aporte proteico.