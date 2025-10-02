Amantes del queso, mucha atención porque os va a gustar: lo que ha traído Mercadona es de otro mundo

El queso siempre ha tenido algo especial. No importa cuántas variedades existan en el mercado, siempre hay una que consigue llamar la atención y hacer que nos paremos frente al lineal del supermercado con curiosidad y sobretodo, con ganas de probarla. Eso mismo está pasando estos días en Mercadona, que ha sacado a la venta un queso que no deja indiferente: un curado de oveja con crema de naranja.

A simple vista puede sonar raro. Queso y naranja no es precisamente la mezcla que uno espera encontrar en una tabla de aperitivos, pero lo cierto es que la propuesta funciona. Quienes lo han probado, lo dejan claro: el toque intenso del queso curado se suaviza con ese punto afrutado y fresco de la naranja, logrando un contraste curioso que engancha. El producto, bajo la marca Hacendado, se vende en piezas de unos 260 gramos y ronda los 5,54 euros. Un precio más que ajustado para probar una de las novedades más buscadas en la nevera de los quesos de Mercadona y que te permitirá sorprender en una cena, animar un picoteo improvisado o simplemente darte un gusto distinto en casa.

Un queso distinto al resto sólo en Mercadona

Este nuevo queso curado de oveja con crema de naranja lo fabrica Valle de San Juan, una empresa de Palencia con tradición quesera, por lo que nos da plena seguridad de estar comprando un queso, que aunque distinto a la mayoría, es de elevada calidad. La base es leche pasteurizada de oveja española, y a esa solidez se le añade la crema de naranja (mínimo un 3 %). Puede parecer poco, pero ese porcentaje basta para que el sabor cambie por completo.

Al cortarlo se ven ligeros toques anaranjados que recuerdan a la fruta, algo que lo hace visualmente atractivo en una tabla de quesos. La textura sigue siendo firme, como corresponde a un curado, pero la sorpresa llega en boca. Primero notas la intensidad típica del queso de oveja, y acto seguido aparece el frescor de la naranja. Es una mezcla inesperada, casi atrevida, que no todos esperaban encontrar en un supermercado como Mercadona.

Información nutricional

En cuanto a valores nutricionales, por cada 100 gramos aporta unas 461 kcal, con 39 g de grasas (28 g saturadas), 24 g de proteínas y apenas 3,5 g de hidratos de carbono. En resumen, es un queso algo calórico por lo que lo puedes reservar para esos momentos en los que te apetezca un bocado especia, o como decimos, para sorprender a tus invitados en una fiesta.

Eso sí, el aporte de proteínas lo hace saciante y puede ser un buen aliado si se combina con otros alimentos: pan rústico, frutos secos, uvas, un buen vino blanco. Incluso se presta a jugar un poco en la cocina, porque no deja de ser un queso con un punto diferente que abre posibilidades.

Ideas para disfrutarlo

En lugar de limitarse a la típica tabla de quesos, este curado con naranja da mucho juego. Puedes cortarlo en dados y ponerlo junto a unas aceitunas y un buen pan crujiente, o probarlo en una rebanada de pan tostado con un chorrito de miel por encima. Hay quien lo combina con frutos secos en la ensalada y hasta con un trozo de chocolate negro para rematar la comida. Al final, lo que engancha es ese contraste entre lo fuerte del queso y el punto fresco y dulce de la fruta.

Además, funciona muy bien en contextos sociales. Una cena entre amigos, un aperitivo familiar o una copa de vino un viernes por la noche pueden volverse más especiales con este queso sobre la mesa. No hace falta complicarse: basta con abrirlo, cortarlo y dejar que sorprenda.

Precio y conservación

El envase viene sellado al vacío, lo que garantiza que el producto se mantenga en buen estado durante más tiempo. Cada pieza pesa unos 260 g y cuesta alrededor de 5,54 euros. Traducido al kilo, se sitúa en torno a los 21,30 euros. Un precio medio si pensamos en quesos curados de oveja, pero con el valor añadido de esa crema de naranja que lo hace único.

En definitiva, no es la primera vez que Mercadona apuesta por quesos con toques especiales. En los últimos años ha lanzado versiones con trufa, con mezclas de distintas leches e incluso propuestas más arriesgadas como esta. La estrategia parece clara: dar opciones que no se encuentran fácilmente en otros supermercados y que aportan un punto de sorpresa al cliente.

Con este queso de oveja con crema de naranja, la cadena valenciana vuelve a demostrar que sabe cómo despertar la curiosidad de quienes disfrutan de la comida. Y es que, aunque no sea para todos los gustos, tiene algo que lo convierte en tema de conversación y que haga que te apetezca comprarlo, al menos una vez, para comprobar si es tan delicioso como parece.