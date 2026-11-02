Panellets de membrillo: receta tradicional con un relleno dulce y delicioso

Cuando el aire de otoño empieza a refrescar y los puestos del mercado se llenan de boniatos y castañas, las cocinas catalanas desempolvan sus bandejas de horno para una de las citas reposteras más esperadas del año. Los panellets son los auténticos reyes de la Castañada, ocupando un lugar de honor entre las recetas para el Día de Todos los Santos tradicionales. Aunque los de piñones acaparan siempre casi todo el protagonismo, la versión rellena de dulce de fruta ofrece un contraste fabuloso entre la riqueza de la almendra molida y la acidez sutil de las mermeladas firmes.

Preparar estos bocados en casa no entraña misterios insondables, pero requiere mimo y respetar el tiempo de reposo de la masa para que la harina de frutos secos absorba bien los líquidos. Usar un buen dulce de membrillo casero de Arguiñano es ideal para el resultado final.

Ingredientes

250 g de harina de almendra molida (con grano fino)

200 g de azúcar glas

1 clara de huevo (tamaño L)

Ralladura fina de medio limón sin tratar

150 g de dulce de membrillo firme (cortado en dados pequeños)

1 yema de huevo picada con unas gotas de agua (para pincelar)

Cómo hacer panellets de membrillo paso a paso

Mezclar los secos: En un bol amplio, junta la harina de almendra con el azúcar glas y la ralladura de limón. Remueve con los dedos para deshacer cualquier grumo de almendra y aromatizar el conjunto. Formar la masa de mazapán: Incorpora la clara de huevo ligeramente batida. Trabaja la mezcla con la mano presionando de forma continua hasta obtener una masa uniforme, densa y maleable que no se pegue en las manos. Reposar el mazapán: Envuelve la bola de masa en film transparente y déjala reposar en el frigorífico al menos durante un par de horas. Este paso resulta clave para que la almendra libere sus aceites de forma equilibrada. Formar y rellenar: Toma porciones de unos 20 gramos de masa, haz una bola, aplástala levemente sobre la palma de la mano e introduce un dado de membrillo en el centro. Envuélvelo por completo cerrando los bordes y rueda de nuevo la masa para devolverle forma esférica o de pequeño cilindro. Horneado rápido: Coloca las piezas sobre una bandeja con papel vegetal, pincela la superficie con la yema de huevo y hornea a 200 °C (con calor arriba y abajo o gratinador suave) durante 8 o 10 minutos. Solo buscamos un bonito tono dorado exterior; un exceso de cocción secará la masa.

Trucos para que salga perfecto

El secado en el horno es el enemigo número uno del marzapán. Mantén la vista fija en la puerta del horno a partir del minuto siete: en cuanto veas que la cresta del bocado adopta un tono dorado cálido, saca la bandeja inmediatamente. Los panellets salen del calor aún blandos y terminan de coger cuerpo al enfriarse por completo a temperatura ambiente.

Variantes de la receta

Si buscas abaratar costes o conseguir una textura algo más esponjosa en la base del marzapán, siempre puedes optar por la fórmula clásica de panellets con patata o boniato cocido integrados en la masa. Asimismo, puedes rebozar los cilindros rellenos de membrillo en azúcar granillo o láminas de almendra antes de pasar por el horno para aportar un toque crujiente adicional.

Con qué acompañar los panellets de membrillo

Nada marida mejor con el carácter graso de la almendra y el toque dulce del membrillo que un vaso de moscatel bien fresco, una copita de vino rancio o un cava brut nature con burbuja fina. Para una merienda otoñal completa, pon al lado un cucurucho de castañas asadas recién hechas.

Cómo conservar los panellets

Guárdalos en una lata hermética de metal intercalando papel de horno entre cada capa. Aguantan perfectamente tiernos durante cuatro o cinco días a temperatura ambiente en un lugar fresco y alejado de corrientes de aire.

Información nutricional

Calorías totales del lote: 2.150 kcal aprox. (unas 107 kcal por pieza)

Hidratos de carbono: 14 g por unidad

Grasas: 5 g por unidad

Proteínas: 2,5 g por unidad

Tiempo de preparación: 30 minutos (más 2 horas de reposo)

Porciones: 20 unidades

Tipo de cocina: Catalana / Española tradicional

Tipo de comida: Postre / Dulce tradicional