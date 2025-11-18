Cómo hacer carne de membrillo con poca azúcar: receta saludable y fácil
Receta fácil de carne de membrillo con poca azúcar: ideal para postres o acompañamientos saludables.
La carne de membrillo es un clásico de otoño que muchos recordamos de casa, cuando el aroma del membrillo invadía la cocina durante horas. Aunque suele prepararse con bastante azúcar, es posible lograr una carne de membrillo baja en azúcar igual de sabrosa, más ligera y perfecta para quienes buscan una opción saludable. Elaborarla en casa ofrece la ventaja de controlar tanto el dulzor como la textura, de modo que obtengas un dulce de membrillo bajo en azúcar que siga manteniendo su carácter tradicional. Si te interesa una receta de carne de membrillo light o quieres descubrir cómo preparar carne de membrillo sin azúcar o con un nivel reducido, esta guía te acompañará paso a paso sin complicaciones. También puedes crear una mermelada de membrillo.
Ingredientes
Si buscas cómo hacer membrillo sin azúcar, la sustitución del azúcar por edulcorante te permitirá lograr una textura firme y un sabor suave sin añadir calorías.
Modo de preparación
- Limpieza y preparación de los membrillos
Empieza lavando bien los membrillos. Suelen tener una capa áspera que conviene retirar con un paño. No hace falta pelarlos. La piel aporta pectina, una fibra natural que ayuda a que la carne de membrillo casera quede firme sin necesidad de usar tanta azúcar. Córtalos en trozos medianos, quitando únicamente el corazón.
- Cocción inicial
Pon los trozos en una olla amplia y cúbrelos con agua. Añade el zumo de limón para evitar que se oxiden. Deja que hiervan a fuego medio unos 35 o 40 minutos, hasta que estén blandos.
- Triturado de la pulpa
Escurre el agua y pasa los membrillos por un pasapurés o una batidora de mano. Debes obtener un puré denso y uniforme, fundamental en cualquier receta de carne de membrillo light.
- Añadir azúcar o edulcorante
Devuelve el puré a la olla y agrega el azúcar o el edulcorante. El membrillo aporta dulzor natural, así que no necesitas mucha cantidad. Remueve con frecuencia para que no se pegue.
- Cocción final para que espese
Mantén el fuego bajo y mueve la mezcla durante unos 20 o 30 minutos. Verás que el puré oscurece y brilla. Cuando notes que cuesta moverlo, estará listo. Este punto es clave para conseguir una carne de membrillo baja en azúcar firme y bien cuajada.
- Reposo y moldeado
Pasa la mezcla a un molde, alisa la superficie y deja que se enfríe. Después, guárdalo en la nevera al menos ocho horas.
Se trata de un acompañamiento ideal para quesos, tostadas o postres caseros y una manera saludable de mantener vivas las recetas de siempre. Hay variaciones como el membrillo en almíbar de naranja.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 1 hora y 20 minutos
Porciones: unas 12
Información nutricional (aproximada):
Calorías totales: cerca de 1050
Calorías por porción: unas 90
Tipo de cocina: mediterránea tradicional
Tipo de comida: postre o acompañamiento dulce