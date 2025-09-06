No necesitas encender el horno para disfrutar de un postre de 10: esta tarta de limón se prepara en 10 minutos
Toma nota de la tarta de limón que se prepara en 10 minutos
Receta de tarta de limón que se prepara en 10 minutos
Ingredientes:
Elaboración:
- Triturar las galletas con un mortero, un robot de cocina, o bien colocar las galletas en una bolsa, cerrarla y darle golpes con la ayuda de un rodillo hasta que se hagan migas. Añadirlas a un bol.
- Derretir la mantequilla y sumarla a las galletas junto con la cucharada de canela. Mezclar todo hasta conseguir una masa.
- Volcar la masa en la base de un molde previamente forrado con papel de horno. Presionarla con la ayuda de una cuchara para que quede una base compacta y lisa. Introducirla en el frigorífico durante dos horas.
- Verter en una cazuela la nata, la leche condensada, el yogur y dos sobres de gelatina en polvo. Llevar todo al fuego y revolver constantemente.
- Una vez la mezcla esté caliente pero no hervida, apagar el fuego y añadir el jugo de un limón. Mezclar bien y reservar a temperatura ambiente.
- Volcar el relleno ya templado sobe la base de galletas, y llevarlo nuevamente al frigorífico.
- Cumplidas cuatro horas, calentar en una cazuela el jugo del otro limón, su ralladura, el azúcar, el agua y el último sobre de gelatina en polvo.
- Una vez caliente retirarla del fuego para que se atempere.
- Cuando esté casi fría pero aun líquida, verterla suavemente sobre la tarta.
- Conservar esta exquisita tarta de limón sin horno en el frigorífico por 24 horas.
- Desmoldarla y servirla. Esta rica tarta es una buena opción para combatir las altas temperaturas veraniegas.
- Atrévete a probarla es una delicia que podemos tener lista en un abrir y cerrar de ojos. Hazte con esta receta si quieres descubrir con un buen aliado de un sabor impresionante y de una textura que será increíble.