Ni Arguiñano ni José Andrés: esta es la receta infalible para hacer la dorada al horno con patatas

La receta infalible para hacer la dorada al horno con patatas no es ni de Arguiñano ni de José Andrés. Una buena comida es siempre una opción de lo más recomendable para disfrutar de una combinación de ingredientes que pueden ser excepcionales.

La dorada es uno de los pescados que podemos empezar a tener en consideración. Si quieres cocinar una receta infalible para toda la familia, no lo dudes, ha llegado el momento de descubrir esta dorada al horno con patatas.

Ni José Andrés ni Arguiñano

Esta es la receta infalible para preparar una dorada al horno con patatas

Este tipo de plato puede sacarnos de más de un apuro, en especial, cuando descubrimos lo mejor de un tipo de pescado que puede acabar siendo clave en estas próximas jornadas que hasta la fecha no sabíamos. Esta dorada es una de las mejores opciones posibles, con una mezcla de sabores que siempre acabará siendo un gran éxito.

Ingredientes:

4 filetes de dorada

3 patatas medianas o 2 patatas grandes

1 cebolla

3 dientes de ajo

10 gr de tomillo fresco

2 cucharadas de perejil fresco

1 limón

Aceite de oliva virgen extra

Pimienta Negra recién molida

Sal rosada

Preparación:

Para comenzar, marina los filetes de dorada con el ajo, sal rosada, pimienta recién molida y un chorrito de limón. Ahora, lava y pela las patatas. Córtalas en rodajas. Pela y machaca los dientes de ajo con una cucharada de aceite de oliva. Corta en julianas la cebolla. Coloca una hoja de papel vegetal en una bandeja para hornear. Y haz una cama con las patatas. Esparce la cebolla en julianas y sazona con sal y pimienta. Introduce los filetes de dorada, uno junto al otro. Usa las hojas de tomillo para darle más sabor. Precalienta el horno durante 10 minutos a 180°. Si la dorada es de tamaño grande, se pueden llegar a los 14-15 minutos. Es importante, en cualquier caso, no pasar el pescado.

Al cabo de ese tiempo, lleva la dorada a cocinar durante 30 minutos y listo.

Puedes preparar unas sencillas patatas en un abrir y cerrar de ojos, que quizás puedan complementar esta dorada.

Comienza precalentando tu horno a 200 grados. Esto asegurará que tus patatas se cocinen de manera uniforme y adquieran un hermoso color dorado.Patatas

Lava bien las patatas para eliminar cualquier residuo de tierra. Si decides usar patatas nuevas, puedes dejarlas con piel, ya que esta aportará textura y nutrientes. Corta las patatas en cuartos o en gajos, dependiendo de tu preferencia. Trata de que todos los trozos sean del mismo tamaño para que se cocinen de manera uniforme.

En un bol grande, mezcla el aceite de oliva, el jugo y la ralladura del limón, y los dientes de ajo picados (si decides usarlos). Agrega las hierbas frescas picadas (romero y tomillo son una combinación clásica) y sazona con sal y pimienta al gusto. Esta mezcla será la clave para dar sabor a tus patatas.

Añade las patatas cortadas al bol con la mezcla de aceite y hierbas. Usa una cuchara para asegurarte de que todas las patatas estén bien cubiertas con la salsa. Este paso es esencial para que se impregnen de todos los sabores.

Engrasa ligeramente la bandeja para horno con un poco de aceite o forra con papel de horno. Coloca las patatas en una sola capa, asegurándote de que no estén amontonadas. Esto permitirá que se doren adecuadamente.

Introduce la bandeja en el horno precalentado y hornea durante unos 30-40 minutos, o hasta que las patatas estén doradas y tiernas por dentro. A mitad de cocción, puedes darles la vuelta con una cuchara para que se doren de manera uniforme.