El ingrediente que casi nadie conoce y que es esencial para que las alitas de pollo queden súper crujientes
Toma nota de este ingrediente para conseguir unas alitas de pollo crujientes
Las alitas de pollo súper crujientes son un buen básico de cualquier cocina. El pollo es una de las carnes que más utilizamos en casa, un ingrediente que, sin duda alguna, puede acabar convirtiéndose en nuestro mejor aliado.
Ese tipo de recetas que incluyen un plus de buenas sensaciones que pueden acabar marcando una diferencia importante. Un ingrediente que todos tenemos en casa puede acabar convirtiéndose en ese elemento que hasta la fecha no hubiéramos ni esperado. Este ingrediente te servirá para descubrir lo bien que pueden quedar las alitas de pollo.
Este ingrediente que casi nadie conoce
Freír las alitas de pollo es algo que se suele hacer para conseguir este plus de crujiente y de sabor.
Se puede conseguir un importante crujiente con un detalle esencial.
Sólo necesitamos un poco de levadura o de polvo de hornear para mezclar con esa harina y especies que usamos para rebozar las alitas. Cada uno tiene sus trucos para hacer realidad este cambio que necesitamos en estos días que hasta la fecha no pensábamos.
Una cucharada de café a esta mezcla puede acabar siendo lo que nos haga descubrir este cambio de tendencia del todo inesperado.
Este es el truco para que las alitas de pollo queden crujientes
Unas alitas de pollo crujientes es la mejor opción. Con unas patatas o una ensalada, podemos tener la mejor cena o comida lista a gran velocidad.
Te proponemos una sencilla receta que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días, un buen básico.
Ingredientes para 4 personas:
Adobo
- El zumo de un limón
- Una cucharadita de ralladura de limón
- ½ de cucharadita de romero seco
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- ½ cucharadita de pimienta blanca
- 1 cucharadita de vinagre balsámico
- Alas de pollo fritas
Preparación:
- Añade las alas de pollo a la bolsa Zip. Cierra la bolsa y frota la carne con los ingredientes de adobo.
- Deja reposar media hora mínimo (mejor si es una hora) en un lugar seco pero no en la nevera (puede ser en el interior del microondas o el horno). No te preocupes que como luego las cocinaremos a altas temperaturas no hay duda de contaminación bacteriana.
- Cinco minutos antes de preparar las alitas de pollo fritas, las sacamos de la bolsa Zip y escurrimos bien.
- Añade a una sartén con aceite de oliva, unos 60 ml aproximadamente, que cubra el fondo. Prepara también un plato con papel de cocina, dónde dejaremos las alitas una vez cocinadas.
- Calienta el aceite y fríe las alitas por tandas unos 2 o 3 minutos por cada lado o hasta que estén a tu gusto. Una vez fritas deja que reposen en el plato con papel de cocina para que vayan soltado el exceso de aceite.
- A la hora de servir no hace falta añadir sal, ya que las hemos tenido con salsa de soja que es muy salada. Añadimos un poco de zumo de limón que aporta vitamina C y combina muy bien con la carne de pollo.
Atrévete a probar con un plus de buenas sensaciones. Un cambio que puede acabar marcando los mejores ingredientes posibles para una receta espectacular.