Los autónomos de España han salido este domingo, 30 de noviembre, a las calles de 21 ciudades de España para pedir, entre otras medidas, la exención del IVA hasta 85.000 euros o la eliminación del rol de los profesionales como «recaudadores del Estado». En concreto, las concentraciones han tenido lugar en Alicante, Barcelona , Bilbao, Madrid , Málaga, Murcia, Mallorca, Oviedo, Salamanca, Santander, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Tenerife o Valencia, entre otras.

«Nos están exprimiendo como limones y ya no podemos más. El limón está completamente seco», ha dicho Carmen Corredor, una de las coordinadoras de la marcha en Madrid, que ha avanzado que si las Administraciones siguen sin escuchar, continuarán las protestas «con concentraciones mayores o, incluso, paros».

Mientras que Jéssica Garrido, coordinadora de la Manifestación Nacional de Autónomos, ha reclamado para los autónomos «los derechos básicamente que tiene cualquier trabajador por cuenta ajena». «Al final, pagamos y no tenemos derecho a bajas por enfermedad, por maternidad, no tenemos derecho a huelga. Yo no soy empleada, pero trabajo 24/7», ha agregado.

La Plataforma ciudadana por la Dignidad de los Autónomos, que es la organización que ha convocado estas manifestaciones, también han exigido cuotas de autónomos «proporcionales» y ajustadas a los ingresos reales mensuales de los profesionales y la reforma integral del cese de actividad (paro del autónomo). Asimismo, reclaman sustituciones por baja médica o cuidado familiar con cotización reducida, derecho al luto; y protección social equivalente a la de los trabajadores asalariados.

Menos burocracia para los autónomos

Entre sus propuestas también reivindican la simplificación real de la burocracia y el fin del lenguaje incomprensible; protección del patrimonio personal y del hogar familiar; libertad de pago en efectivo y competencia justa en medios de cobro; revisión de las tarifas de la SGAE y libertad para usar música libre de derechos, así como la deducción inmediata de inversiones.

La plataforma es un colectivo ciudadano independiente, sin afiliaciones partidistas ni fines lucrativos, que surgió para denunciar la «insostenible» situación de los autónomos, con «cuotas disparatadas, impuestos asfixiantes y cero redes de seguridad».

Una de esas marchas ha tenido lugar por las principales calles del centro de Valencia, donde la organización ha reivindicado unas «condiciones dignas» y «tener los derechos que tiene cualquier trabajador».

«Si no hay autónomos no hay país, no hay riqueza», han advertido representantes de la plataforma durante la manifestación. Además, los participantes han asegurado en la pancarta de cabecera de la protesta que están «asfixiados» y han coreado consignas como «manos arriba, esto es un atraco» o «unos robando, otros trabajando».