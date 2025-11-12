El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido públicamente que la mayoría de los autónomos facturan menos de 900 euros al mes en España bajo su gestión. Así, el líder del Ejecutivo socialista ha admitido este miércoles en el Congreso de los Diputados la mala situación económica que soportan los trabajadores por cuenta propia en el país, afirmando que el 55% de ellos tienen ingresos inferiores a ducha cifra.

En la sesión de control del Congreso, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha recriminado a Sánchez la mala situación que sufre toda España, haciendo un especial hincapié en lo que tienen que pasar los autónomos con la alta fiscalidad de este Gobierno.

«¿Hasta cuándo va a seguir saqueando a los autónomos y las clases medias?», ha preguntado Abascal al presidente, para a continuación criticar que en la actualidad hay tres millones de parados en el país y muchas personas reciben salarios de «miseria» que obligan a elegir «entre llenar la nevera o el depósito».

Por otro lado, el dirigente de Vox ha echado en cara al Ejecutivo que «cada autónomo que cierra en España es un triunfo» para la política del Gobierno. Ante esto, Sánchez ha presumido de que dos de cada tres trabajadores por cuenta propia han reportado un incremento de la facturación en el último año.

Sánchez admite la situación de los autónomos

Un aumento de los ingresos que, de ninguna forma, son suficientes tras las grandes alzas de la inflación en España. Esto mismo ha admitido el presidente del Gobierno, asegurando que «queda mucho por hacer» con los autónomos.

En ese sentido, Sánchez ha quitado hierro al asunto apuntando que un 70% de personas de estos colectivos prevé seguir mejorando en el ejercicio del año que viene y se ha aumentado un 5,4% el número de afiliados. En este punto, el presidente ha reconocido que los autónomos con ingresos declarados de menos de 900 euros al mes, son el 55% del total.

Sobre las críticas a las negociaciones para fijar la cuantía de las cuotas que tienen que pagar los autónomos al RETA, Sánchez ha recordado que se fijó en 2022 mediante una propuesta legislativa aprobada con el voto favorable del PP y el visto bueno de sindicatos y patronal.

El pasado día 20 de octubre, el Gobierno dio marcha atrás en su plan de subir las cuotas a los autónomos que generó tanta polémica. Así, el Ejecutivo planteará ahora congelar las cuotas de los autónomos en 2026 para los tramos de ingresos más bajos.

«La propuesta con la que está trabajando el Ministerio, y para la que se está escuchando al colectivo, conlleva, para el año que viene, una congelación de los tres primeros tramos, de la parte más baja de la tabla», declaró la ministra de Inclusión, Elma Saiz, quien justificó el cambio alegando que «se hace por sensibilidad con los sectores más vulnerables».