Los expertos explican cuándo debes lavar el arroz y por qué no siempre es recomendable hacerlo

El arroz es uno de los alimentos más consumidos del mundo, pero existe una duda que sigue generando debate: ¿es necesario lavar el arroz antes de prepararlo? Aunque muchas personas tienen la costumbre de enjuagarlo bajo el grifo para eliminar las impurezas, lo cierto es que esta práctica no siempre es recomendable. La decisión depende, en gran medida, de la variedad de arroz que vayamos a utilizar y de la receta que queramos preparar.

Por eso, antes de repetir una costumbre por simple tradición, merece la pena conocer qué recomiendan los expertos y qué dice la ciencia al respecto. ¿Cuándo conviene lavar el arroz y en qué casos es mejor evitarlo?

Cuándo no tienes que lavar el arroz

Al enjuagar el arroz, se retira parte del almidón que se encuentra en la superficie de los granos y que contribuye a que se adhieran entre sí durante la cocción. Por ello, lavarlo puede resultar útil en recetas en las que se busca un arroz más suelto. Sin embargo, si se pretende conseguir una consistencia cremosa, como sucede con el risotto, no es aconsejable hacerlo.

Esto se debe a que el risotto necesita liberar el almidón del arroz durante la cocción para conseguir su característica textura melosa. Al remover los granos mientras se añade el caldo poco a poco, el almidón ayuda a espesar el líquido y a dar cremosidad al plato, sin necesidad de incorporar nata.

También hay que tener en la variedad de arroz. El arroz glutinoso, por ejemplo, destaca por su textura especialmente pegajosa, mientras que variedades como el basmati o el arroz de grano largo suelen quedar más sueltas.

Risotto de setas tradicional

#arroz #cocinaitaliana #cocinatradicional #cocinaentiktok ♬ Lofi – Domknowz @poesiadefogon Risotto de setas tradicional 🍄🍚 Hoy os traigo uno de mis platos preferidos, el Risotto Funghi. Un clásico italiano que me encanta, ¡espero que a vosotros también! 📝 INGREDIENTES (para 2 personas): ▪️100g de arroz arborio o arroz para risotto ▪️300g de setas variadas (yo he usado champiñón portobello, seta ostra y shimeji) ▪️400ml de caldo de verduras (aprox.) ▪️30g de queso parmesano rallado ▪️1cebolla ▪️3 dientes de ajo ▪️1 cucharada sopera de mantequilla ▪️1 vaso de vino blanco ▪️Aceite de oliva virgen extra ▪️Sal y pimienta al gusto 👨🏻‍🍳 ELABORACIÓN: 1️⃣ Picamos la cebolla finamente y pochamos muy bien en una olla con un chorro de aceite de oliva. Agregamos las setas cortadas y el ajo picado, salpimentamos y rehogamos unos 10 minutos a fuego suave, hasta que ablanden. 2️⃣ Agregamos el arroz y nacaramos un par de minutos a fuego vivo. Mojamos con el vino blanco y reducimos a fuego alto, removiendo cada poco. 3️⃣ Una vez haya reducido completamente, vertemos la mitad del caldo y hervimos a fuego suave hasta que casi se haya consumido, sin dejar de remover para que el arroz suelte su almidón. 4️⃣ Agregamos el resto del caldo poco a poco, removiendo mucho y dejando que las porciones de líquido se consuman por completo antes de agregar más caldo. Esto hará que el resultado sea muy meloso. 5️⃣ Cuando el arroz esté en su punto y el líquido esté casi consumido, agregamos el queso y la mantequilla. Retiramos del fuego e integramos lentamente, sin dejar de remover. ¡Y a disfrutar! . . . . #risotto

Para preparar un risotto de setas para dos personas, necesitarás 100 gramos de arroz arborio o especial para risotto, 300 gramos de setas variadas, 400 ml de caldo de verduras aproximadamente, 30 gramos de queso parmesano rallado, una cebolla, tres dientes de ajo, una cucharada sopera de mantequilla, un vaso de vino blanco, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto.

Para empezar, pica finamente la cebolla y póchala en una olla con un chorrito de aceite de oliva. Añade las setas cortadas en trozos y el ajo picado, salpimienta al gusto y rehoga durante unos 10 minutos a fuego suave, hasta que los ingredientes se ablanden.

A continuación, incorpora el arroz y nacáralo durante un par de minutos a fuego vivo, removiendo para que se impregne bien de los sabores. Vierte el vino blanco y deja que se reduzca a fuego alto, removiendo de vez en cuando.

Cuando el vino se haya evaporado por completo, añade la mitad del caldo de verduras y cocina a fuego suave hasta que el líquido esté casi consumido. Remueve constantemente para favorecer la liberación del almidón y conseguir una textura cremosa.

Después, incorpora el resto del caldo poco a poco, removiendo con frecuencia y esperando a que el arroz absorba buena parte del líquido antes de añadir más. Este proceso es fundamental para lograr un risotto meloso y con la consistencia adecuada.

Cuando el arroz esté en su punto y el líquido se haya reducido casi por completo, agrega el parmesano rallado y la mantequilla. Retira la olla del fuego y mezcla suavemente hasta integrar ambos ingredientes y conseguir una textura cremosa. Sirve inmediatamente y disfruta de un delicioso risotto de setas.