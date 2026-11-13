Galletas navideñas saludables: recetas fáciles

El horno suele convertirse en el centro de la casa cuando bajan las temperaturas y diciembre asoma por la esquina. Preparar repostería casera durante las fiestas no tiene por qué traducirse en digestiones pesadas o excesos de azúcar blanco. Al contrario, el obrador doméstico admite sustitutos estupendos que conservan toda la magia festiva pero respetan nuestro bienestar.

Galletas navideñas sin azúcar

El hecho de prescindir de la sacarosa refinada no significa renunciar al sabor ni a la textura crujiente que tanto nos gusta morder junto a una taza de té humeante. Los purés de dátiles, los siropes de arce puros o los eritritoles de buena calidad cumplen esta función a la perfección, aportando matices tostados que combinan de maravilla con las especias típicas de diciembre como la canela, el jengibre o el clavo.

Para quienes buscan una alternativa delicada y muy aromática, preparar unas galletas de almendra y limón sin azúcar resulta un acierto absoluto; la ralladura fresca de los cítricos corta el dulzor natural del fruto seco y deja un perfume increíble en toda la cocina.

Otra opción ideal cuando apetece un toque de cacao puro es decantarse por unas deliciosas galletas de chocolate sin azúcar, densas y reconfortantes, ideales para los amantes del sabor intenso que prefieren cuidar los niveles de glucosa en sangre durante las celebraciones.

Galletas navideñas veganas

La repostería vegetal en estas fechas desmonta el mito de que la manteca animal o los huevos son imprescindibles para lograr masas manejables y doradas. El aceite de coco virgen extra, el puré de manzana o los sustitutos elaborados con semillas de lino molidas y agua actúan como excelentes aglutinantes que retienen la humedad en el interior de cada pieza.

Trabajar estas masas requiere un tacto ligeramente distinto, ya que suelen agradecer un paso previo por la nevera antes de pasar por el rodillo para evitar que se peguen a la encimera. El resultado son bocados ligeros, donde el protagonismo recae sobre los ingredientes de origen vegetal, demostrando que la cocina compasiva encaja de lleno con la tradición navideña más acogedora.

Galletas navideñas con avena y frutos secos

La textura rústica que aportan los cereales integrales transforma por completo cualquier tarde de repostería casera. Incorporar copos enteros o molidos aporta una saciedad muy agradable, ideal para picar entre horas sin caer en los típicos atracones navideños de productos ultraprocesados.

Si dispones de un robot de cocina en casa, puedes preparar en cuestión de minutos unas magníficas galletas de avena con Thermomix, triturando la base al instante y mezclándola con frutos secos troceados sin apenas esfuerzo.

Para los que prefieren el método tradicional de toda la vida, amasar a mano unas clásicas galletas de avena integrales permite controlar el grosor de cada pieza, logrando bordes extra crujientes y centros tiernos que aguantan perfectamente varios días en una lata hermética.

Trucos para hacerlas más ligeras

Lograr una textura crujiente sin recurrir a grasas hidrogenadas ni harinas refinadas exige dominar ciertos detalles técnicos en el amasado y el horneado. Sustituir la harina de trigo común por opciones integrales de grano fino, avena molida o almendra cruda cambia por completo el perfil nutricional de la receta sin arruinar el resultado final.

Controlar la temperatura del horno también marca diferencias sustanciales: hornear a una potencia moderada, entre 160 y 170 grados, evita que los azúcares naturales o los edulcorantes se quemen antes de que el interior de la galleta pierda la humedad sobrante.

Información técnica de la receta

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 16 unidades

Información nutricional: 115 kcal por porción (aproximadamente)

Tipo de cocina: Repostería saludable / Casera

Tipo de comida: Postre / Desayuno / Merienda navideña