Cena de Navidad sin horno: menú fácil paso a paso

El estrés navideño suele concentrarse frente a la puerta metálica del electrodoméstico principal de la cocina. Cuando se acerca Nochebuena, el horno se convierte en un territorio disputado donde conviven el asado, los entrantes y las guarniciones, obligando a hacer malabares con los tiempos y las temperaturas. Prescindir de él no significa renunciar a una mesa festiva memorable; al contrario, abrir la mente a elaboraciones en frío, cocciones en placa o montajes rápidos libera una cantidad de tiempo preciosa para disfrutar de los invitados.

Aperitivos y entrantes sin horno

Comenzar una velada festiva con preparaciones que no dependan del calor directo cambia radicalmente el ritmo en la cocina. Montar una bandeja variada con canapés fríos de Navidad permite jugar con texturas crujientes a base de crackers integrales, untables de queso crema con hierbas frescas y láminas de salmón ahumado o roast beef loncheado muy fino.

Estas pequeñas piezas se preparan con antelación y ganan sabor al reposar unos minutos en el frigorífico. Además, explorar diferentes ideas dentro de las clásicas recetas de Navidad sin horno descubre opciones tan socorridas como tartar de aguacate y langostinos o cucharas de crema de marisco fría, ideales para abrir el apetito sin saturar el estómago antes de los platos principales.

Platos principales sin horno

Resolver el eje central del menú sin encender el electrodoméstico más caliente de la casa exige apostar por el producto fresco y las cocciones cortas en sartén o cazuela. Unos lomos de merluza en salsa verde con almejas y espárragos blancos, cocinados a fuego suave en una amplia cazuela de barro, se hacen en apenas diez minutos y resultan sumamente elegantes.

También lucen muchísimo las carnes frías lonchadas con mimo, como un solomillo de cerdo macerado en especias y cocinado previamente a la plancha, acompañado de una reducción de frutos rojos casera que aporta ese contraste agridulce tan típico de diciembre. La clave reside en cuidar la presentación sobre vajilla limpia y jugar con elementos vegetales coloridos que aporten alegría visual al plato principal.

Postres sin horno

El broche dulce de la noche suele agradecer un respiro de ligereza tras los excesos del menú. La repostería fría demuestra una versatilidad tremenda cuando se busca impresionar sin complicaciones técnicas de última hora.

Para los amantes de los sabores tradicionales navideños, preparar una magnífica tarta de turrón blando sin horno utilizando una base de galleta machacada con mantequilla y una cuajada ligera de almendra transforma el clásico dulce de barra en un pastel cremoso irresistible.

Si prefieres raciones individuales cuidadas al milímetro, puedes aprovechar recursos tecnológicos apoyándote en algunas propuestas de postres individuales con Thermomix sin horno, logrando texturas de mousse o cremas aireadas que se sirven directamente en vasitos de cristal con un acabado impecable.

Cómo organizar la cena sin horno

Planificar el trabajo con cabeza marca la diferencia entre disfrutar de la noche o pasarla fregando cazuelas. Dedica la mañana del día clave a dejar listos los entrantes fríos y las bases de los postres, guardándolos convenientemente tapados en el frigorífico.

De este modo, los platos principales requerirán solo unos minutos de fuego en el último momento, permitiendo que el cocinero o cocinera se siente a la mesa con la misma tranquilidad que el resto de comensales.

Información técnica de la receta

Tiempo de preparación: 45 minutos (distribuídos)

Porciones: 6 comensales

Información nutricional: 680 kcal por menú completo (aproximadamente)

Tipo de cocina: Festiva / En frío y placa

Tipo de comida: Cena formal de celebración navideña