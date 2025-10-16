Crêpes de alforfón rellenos de setas y queso azul

Los crêpes de alforfón son una de esas recetas sencillas que sorprenden por su sabor. Su origen está en la región francesa de Bretaña, donde se preparan con harina de trigo sarraceno, un grano oscuro y sin gluten que aporta un gusto tostado y una textura suave. Aquí los combinamos con un relleno de setas salteadas y queso azul, una mezcla intensa y cremosa que resulta ideal para una cena ligera o un almuerzo especial.

Ingredientes para cuatro personas

Para los crêpes:

100 g de harina de alforfón

1 huevo grande

250 ml de leche (puede ser de vaca o vegetal sin azúcar)

1 cucharada de aceite de oliva

Una pizca de sal

Mantequilla o aceite para la sartén

Para el relleno:

300 g de setas variadas (champiñones, portobellos o shiitake)

1 diente de ajo

1 chalota o cebolla pequeña

1 cucharada de aceite de oliva

40 g de queso azul (roquefort, cabrales o gorgonzola)

50 ml de nata para cocinar (opcional)

Sal y pimienta negra

Un poco de perejil fresco picado

Preparación paso a paso

Preparar la masa

En un cuenco grande, mezcla la harina de alforfón con la sal. Añade el huevo en el centro y empieza a batir mientras viertes la leche poco a poco. Es importante hacerlo despacio para que no se formen grumos. Agrega el aceite y remueve hasta obtener una masa ligera, algo más fluida que la de unas tortitas.

Cubre el bol y deja reposar unos 30 minutos a temperatura ambiente. Este descanso permite que la harina se hidrate y la mezcla gane elasticidad. Cocinar los crêpes

Calienta una sartén antiadherente y úntala con una fina capa de mantequilla o aceite. Vierte un cucharón de masa y mueve la sartén para repartirla bien. Cocina a fuego medio hasta que los bordes se despeguen y aparezcan pequeñas burbujas. Da la vuelta con cuidado y deja que se dore por el otro lado.

Repite el proceso hasta terminar la masa. Coloca los crêpes en un plato y tápalos con un paño limpio para que no se enfríen. Preparar el relleno

Limpia las setas con un trapo húmedo y córtalas en láminas. Calienta el aceite en una sartén amplia, añade la chalota y el ajo picados y sofríe un par de minutos, hasta que empiecen a dorarse. Incorpora las setas y saltea a fuego vivo unos ocho minutos, removiendo de vez en cuando para que suelten el agua y tomen color.

Cuando estén tiernas, baja el fuego y añade el queso azul desmenuzado. Si prefieres un relleno más suave, incorpora también la nata. Mezcla hasta que el queso se derrita y se forme una salsa espesa. Rectifica de sal y pimienta. Montar y servir

Coloca un crêpe en el plato y pon en el centro dos cucharadas del relleno. Dobla los bordes hacia el centro o haz un triángulo. Sirve caliente con un poco de perejil fresco por encima. Puedes acompañarlo con una ensalada verde o con hojas de rúcula, que aportan frescura y equilibrio.

Consejos

Si quieres aligerar el plato, sustituye el queso azul por queso de cabra suave o requesón con un toque de nuez moscada.

con un toque de nuez moscada. Los crêpes se pueden preparar con antelación y calentar unos segundos en una sartén antes de servir.

El trigo sarraceno, a pesar de su nombre, no es un cereal. Es una semilla rica en proteínas, magnesio y antioxidantes, muy recomendable para quienes evitan el gluten.

Aporte total del plato: alrededor de 1.030 kcal.

Cada ración (un crêpe con relleno): unas 260 kcal.

Resultado final

El resultado es un plato equilibrado, con una textura tierna y un sabor que combina lo rústico del alforfón con la cremosidad del queso azul. La mezcla de setas aporta aroma y profundidad, y el conjunto deja una sensación cálida y reconfortante. Son crêpes sencillos de preparar, nutritivos y con un toque elegante que los convierte en una opción distinta para el día a día.