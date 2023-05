La margarita es, sin lugar a dudas, una de las bebidas más deliciosas y refrescantes que podemos degustar. Y, lo mejor, es que es posible prepararla a nuestro gusto y experimentar incorporando nuevos sabores, como es el caso de frutas con hierbas y especias. Además, es muy fácil de preparar y su sabor es, sencillamente, extraordinario. Una idea fácil y rica para estos días calurosos que ya están llegando a España.

Esta margarita con frutas, además, aporta interesantes beneficios para el óptimo funcionamiento de nuestro organismo. Y es que, en general, las frutas constituyen un elemento básico e imprescindible para fortalecer nuestro sistema inmune. Si bien puede variar los beneficios en función de la fruta, casi todas nos aportan importantes dosis de vitaminas, minerales y antioxidantes. En este caso, en específico, vamos a hacer la margarita con sandía que, además de todo lo anterior, nos aporta un alto nivel de hidratación gracias a su alto contenido en agua.

Ingredientes:

5 tazas de sandía cortada

½ taza de tequila

½ taza de zumo de lima recién exprimido

Sal marina

Hierbas y especias a gusto

Hielo

Cómo preparar una margarita de frutas con hierbas y especias:

Pica en pequeños trozos la sandía y asegúrate de eliminar todas las semillas o pepitas que puedas, tanto las negras como las blancas. En un vaso de licuadora, agregar la sandía cortada, así como también el zumo de limón y el hielo. Procesa lo suficiente hasta obtener una mezcla densa pero homogénea. Agrega las especies y hierbas a tu gusto, como canela, pimienta negra, jengibre, azafrán, cilantro picadito y una pizca de sal marina. Mezcla nuevamente en la licuadora para que se integren a la perfección todos los ingredientes. En casa vaso, agrega dos cucharadas de tequila blanco y, posteriormente, agrega la mezcla de sandía con hielo, limón y especias. Con la ayuda a una cucharada, mezcla para que se integren todos los ingredientes. Finalmente, corta algunas rodajas de la lima o bien unos cuadritos de sandía para decorar. También puedes agregar algunas hojas de hierba buena y listo.

Este trago es muy fácil de preparar, no te llevará más de 10 minutos y no requiere de gran cantidad de ingredientes. Se trata de una opción perfecta para disfrutar solo o bien con amigos y familia en cualquier momento u ocasión. ¿Lo mejor? La receta es uy flexible, por lo que puedes adaptarla a tus gustos o a los requerimientos de tu familia, puedes cambiar la sandía por cualquier otra fruta de tu preferencia, así como también con la hierbas y especias. Si te ha parecido interesante este cóctel, no dejes de compartirlo con tus amigos y contactos, para que ellos también lo prueben.