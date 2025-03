Un chef vasco revela el secreto: el truco para que los calamares te quedenqu siempre tiernos

Los calamares son un ingrediente estrella en la cocina, apreciados por su versatilidad y su sabor suave, razón por la cual es tan interesante conocer el truco de un chef vasco para queden tiernos. Se pueden disfrutar de muchas maneras, desde fritos hasta guisados, pero una de las principales dificultades al cocinarlos es lograr que su textura sea tierna, sin volverse gomosa o dura. Esto se debe a la estructura de sus fibras musculares y a su contenido en colágeno, que reaccionan de distintas maneras al calor.

Si alguna vez has cocinado calamares y han resultado demasiado duros, es posible que la temperatura o el tiempo de cocción no hayan sido los adecuados. A diferencia de los pescados y las carnes de mamíferos, los calamares tienen una estructura muscular única. Sus fibras musculares son lisas y están organizadas en una red densa con un alto contenido de colágeno y muy poca grasa intramuscular. Esto les proporciona una textura firme y elástica, lo que explica por qué pueden volverse gomosos si no se cocinan correctamente.

El truco para que los calamares queden tiernos y deliciosos

Para entender cómo afecta la cocción a la textura del calamar, es fundamental conocer cómo se comporta el colágeno bajo distintas temperaturas:

Baja temperatura (hasta 57 ºC): en este rango, el colágeno permanece intacto, lo que mantiene la estructura firme del calamar. La textura es ligeramente resistente a la mordida, pero sigue siendo aceptable. Ésta es la temperatura ideal cuando se cocinan rápidamente a la plancha o a la parrilla.

Temperatura media (entre 60 y 70 ºC): a partir de los 60 ºC, las fibras musculares comienzan a contraerse y expulsar agua, lo que endurece la carne y le da una textura gomosa si se mantiene en este rango por demasiado tiempo.

Temperatura alta (más de 80 ºC): a temperaturas elevadas y con tiempos de cocción prolongados, el colágeno se desnaturaliza y se convierte en gelatina, lo que devuelve al calamar una textura tierna. Éste es el motivo por la cual los guisos y estofados largos logran que los calamares se vuelvan más suaves con el tiempo.