Fact checked

La práctica de deporte de alto impacto, como correr, practicar calistenia o recorrer largos itinerarios, condicionan la salud de nuestras articulaciones, afectando principalmente a las rodillas, tobillos, caderas y codos.

El término ‘colágeno’ significa ‘pegamento’ en griego. Se trata de una proteína natural producida por el organismo, que facilita el movimiento y mejora la capacidad de amortiguar el impacto de la actividad en las articulaciones. Según afirma el Dr. Guillermo José Sada Castillo, experto en Endocrinología y Nutrición y portavoz de Lanier Pharma, diversas investigaciones respaldan su seguridad y eficacia en la gestión del malestar articular asociado con condiciones como la osteoartritis y la artritis reumatoide. Asimismo, se ha observado que el colágeno ayuda a moderar la función y el dolor en las articulaciones, particularmente en personas activas físicamente. OKSALUD charla con el doctor para profundizar en este tema.

PREGUNTA.- ¿Por qué sufrimos dolor e incomodidad en los huesos con los cambios bruscos de temperatura?

RESPUESTA.- Los cambios bruscos de temperatura se deben a cambios de presión, ya sea del aire o del agua. Esta incomodidad o dolor que sentimos en los huesos cuando la temperatura del ambiente cambia se da, especialmente, en la unión entre dos huesos.

En los últimos años, numerosos estudios confirman que factores como el frío o la presión impiden el correcto funcionamiento del líquido sinovial, el cual se encuentra localizado en nuestras articulaciones. Sus propiedades son necesarias para el funcionamiento de nuestro cuerpo, ya que presenta características viscoelásticas, lubricantes y nutritivas, las cuales benefician el funcionamiento de una correcta salud articular.

P.- ¿De qué manera impacta el deporte en nuestras articulaciones? ¿Cómo saber cuál es la actividad apta para nuestras rodillas, tobillos, caderas y codos…?

R.- El deporte es un gran aliado para mantener un bienestar general; sin embargo, hay que tener en cuenta las limitaciones de cada cuerpo. Actividades de alto impacto como correr, saltar o jugar al baloncesto pueden resultar peligrosas, si tus articulaciones no están preparadas para este tipo de actividades.

Para conseguir unas articulaciones fuertes y flexibles puedes optar por realizar ejercicios aeróbicos como caminar, nadar o ir en bicicleta. Cualquiera de estas acciones puede fortalecer los músculos localizados alrededor de tus articulaciones como rodillas, tobillos, caderas y codos. Desde Lanier Pharma destacamos, que además es esencial calentar y estirar antes de realizar cualquier actividad, así como finalizar el entrenamiento con estiramientos para evitar lesiones.

P.- ¿Qué literatura científica avala los beneficios del colágeno en la gestión del malestar articular asociado con condiciones como la osteoartritis y la artritis reumatoide y en abordaje del dolor en las articulaciones?

R.- El estudio de Bakilan et al. publicado en el artículo Effects of Native Type II Collagen Treatment on Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial, en el cual participan 39 pacientes diagnosticados con osteoartritis de rodilla. La metodología del estudio divide a los pacientes en dos grupos para proporcionar diferentes cantidades de medicación y suplementación para la recuperación.

A la mitad de los pacientes se les proporciona un medicamento antiinflamatorio y a la otra mitad se le añade el antiinflamatorio y una dosis controlada de colágeno tipo II. Al finalizar el estudio, los pacientes con osteoartritis de rodilla que han combinado el antinflamatorio y el colágeno tipo II experimentan una mejoría notable que los que solo han consumido el medicamento para desinflamar las articulaciones.

P.- Pero ¿qué es el colágeno en realidad?

R.-. El colágeno es una proteína natural que nuestro propio organismo produce para reforzar los huesos, estirar los tendones y la piel, incluso podría ayudar en el proceso de cicatrización de heridas. De hecho, el colágeno es la proteína estructural más predominante y constituye aproximadamente un tercio del total de proteínas presentes en el organismo.

P.- ¿Cuándo empezamos a dejar de producirlo?

R.- Por naturaleza, nunca dejamos de producir colágeno, pero se calcula que la cantidad de producción en nuestro cuerpo va disminuyendo a lo largo de los años. A partir de los 40 años, nuestro organismo produce la mitad de colágeno que en la adolescencia. Se estima que, entre los 25 y 30 años, el cuerpo experimenta una pérdida de casi 1% de colágeno por año.

P.- ¿Qué tipos de colágeno existen?

R.- Existen más de 20 tipos de colágeno, divididos en dos grandes grupos: colágeno fibrilar que incluye los más abundantes; y el no fibrilar que se organiza en forma de mallas. Algunos se usan para la piel con un propósito estético (Tipo I); sin embargo, el otro tipo de colágeno (Tipo II) está especialmente asociado al cartílago articular, contribuyendo así a la elasticidad y movilidad del cuerpo.

Si hablamos del Colágeno UC Tipo II, ofrece diversos beneficios a la salud articular, como:

Previene el deterioro del cartílago articular. Mejora la función mecánica de la rodilla lesionada. Aumenta el grado de extensión de la rodilla artrósica. Reduce el dolor articular. Preserva la integridad del hueso de la rodilla patológica.



P.- ¿Todos actúan igual?

R.- No, por supuesto que no. Primero hemos de plantearnos qué es lo que necesita reforzar nuestro cuerpo para elegir el colágeno correcto. El colágeno tipo I predomina en nuestros huesos, piel, pelo o uñas, mientras que el tipo II se concentra en nuestros cartílagos. De la misma manera que el método de extracción y la fuente de procedencia es diferente.

P.- ¿De dónde sacamos aporte de colágeno? (no podemos citar una marca solamente) Alimentación + complementos.

R.- Para favorecer la producción de colágeno natural debemos proporcionar todos aquellos nutrientes necesarios para nuestro cuerpo. Entre los que destacan frutas ricas en vitamina C como naranjas o mandarinas; frutas antioxidantes como la fresa o la cereza; alimentos de origen animal con un alto porcentaje en proteínas como la carne de vaca o carnes blancas (pollo y pavo); o alimentos ricos en magnesio como el cacao o frutos secos. Para una mayor estimulación en la producción de colágeno en el cuerpo, puedes acompañar la alimentación con complementos a base de colágeno nativo tipo UC-II de última generación, ácido hialurónico, glucosamina, vitamina D, manganeso y cúrcuma. Estos activos cuidan las articulaciones y previenen su inflamación.

P.- ¿Existen otros factores que impiden la producción natural de colágeno?

R.- Por supuesto, a todo esto, también se suma diversos aspectos externos que disminuyen la producción de colágeno natural. Entre los principales motivos podemos encontrar: el consumo excesivo de alcohol o tabaco, la contaminación o una larga exposición al sol.