El ceviche de pulpo con leche de tigre de maracuyá es un alimento de origen sudamericano fácil de elaborar. De hecho, su preparación es tan sencilla que se puede hacer 2 horas antes de consumir. Se sabe que esta preparación formaba parte de la dieta básica de los aborígenes del altiplano peruano desde antes de siglo XV. En esta receta, se propone el uso de maracuyá o parchita para incrementar el sabor ácido característico del marinado. Lo ideal es disponer de la pulpa de esta fruta en su punto óptimo de frescor. Pero si no es temporada o no la encontramos de esa forma, siempre se puede utilizar congelada, en almíbar, etc.

El pulpo debe cocinarse previamente hasta que su carne esté completamente blanda. A diferencia de otros ingredientes como el pescado o los mariscos, en la elaboración de este plato no se utiliza la carne cruda. Se puede adquirir la leche de tigre pasteurizada o hacerla en casa.

El ceviche de pulpo con leche de tigre de maracuyá es bajo en grasas y rico en vitamina B12. Se puede incluir en un régimen alimenticio para bajar peso y obtener un buen nivel de energía. También, para fortalecer el sistema inmunológico y prevenir infecciones respiratorias. A continuación, aprende cómo prepararlo… ¡Continúa leyendo!

Ingredientes

Para el pulpo:

1 kilo de pulpo

1 diente de ajo

1 hoja de laurel

1 rama de apio

Para la leche de tigre:

150 gramos de pulpa de maracuyá

20 gramos de cebolla roja

20 gramos de apio

1 diente de ajo

1 jalapeño rojo

Hojas de cilantro

Zumo de 1 limón

Zumo de 1 lima

150 mililitros de fumet de pescado

Sal y pimienta

Cómo preparar el ceviche de pulpo con leche de tigre de maracuyá:

Calentar agua salada en una cacerola grande y agregar el ajo, la hoja de laurel y la rama de apio. Incorporar el pulpo previamente lavado en la cacerola, tapar y cocinar durante 30 minutos. Dejar reposar el pulpo en el líquido de cocción, retirar y cortar en dados 1 cm de espesor. Reservar. Colocar los ingredientes líquidos de la leche de tigre en un bol grande. Cortar las verduras en brunoise, incorporar en el bol y añadir la pulpa de maracuyá sin semillas para hacer el marinado. Colocar el pulpo en el bol con la leche de tigre, mezclar y reservar en el frigorífico durante 1 hora para marinar. Servir.

Información nutricional: 950 kcal

Tipo de cocina: Sudamericana

Tipo de comida: Almuerzo o cena ligera

Con esta receta se preparan cuatro raciones de un alimento sano para consumir como entrante. Este es un plato fresco para comer durante el verano.

Sirve el ceviche de pulpo con leche de tigre de maracuyá en copas para cóctel. Decora con una hoja de hierbabuena y semillas de fruta para una presentación gourmet. Si te ha gustado la receta, no dejes de compartirla con tus amigos y contactos. ¡A cocinar!