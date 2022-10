El bocado de paté sobre crema de pera es una preparación muy interesante para elaborar en casa. Aunque esta propuesta culinaria se puede disfrutar en cualquier país europeo, se corresponde más con la gastronomía inglesa. En Inglaterra, país asociado con el consumo de té, se evidencia una gran creatividad en la creación de bocados para acompañar la emblemática bebida. Por esta razón, desde mediados del siglo XIX la industria de la confitería ha tenido una gran evolución en esa región. Allí se combinan sabores dulces y salados para satisfacer esta costumbre que se ha extendido hacia otros lugares del mundo. De hecho, en la actualidad, tanto en Europa como en América se merienda a media tarde con una taza de bebida caliente y un entremés dulce o salado.

La receta para elaborar el bocado de paté sobre crema de pera se hace rápidamente. Esto suponiendo que el puré de pera se realice en el hogar y no se adquiera ya elaborado en los supermercados o tiendas de delicatesen. No obstante, resulta tan fácil de hacer la crema que vale la pena el esfuerzo. El tiempo para su elaboración es de 20 minutos y el único cuidado especial es vigilar que la fruta no se queme durante su cocción.

Las peras son ricas en potasio que fortalece músculos y huesos. Por esta razón se recomienda su ingesta regular a las personas adultas, debido a que estimula el mantenimiento de la masa muscular. Por su alto contenido en fibras y agua, son excelentes como diuréticos naturales y para combatir la retención de líquidos. Por lo tanto, su consumo es beneficioso para las mujeres embarazadas y las personas diabéticas… ¡Continúa leyendo sobre la preparación de esta receta!

Ingredientes