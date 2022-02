Bebida casera de Murasaki-imo latte

Si hablan de latte, inmediatamente piensas en café. Pero no siempre es así. Existen infinidad de formas de prepararlo y una de ellas es el Murasaki-imo latte, una mezcla de leche, nata y polvo de batata morada, sirve como opción para quienes no suelen tomar café. Este producto puede encontrarse regularmente en mercados asiáticos. De hecho, el polvo de Murasaki-imo es originario de Japón. Para la elaboración de esta receta, es imprescindible que encuentres esta pasta en algún mercado especializado. El resto de la elaboración, es muy sencilla y no ofrece ninguna complicación.

Sin embargo, el verdadero origen de la batata morada yace en América del Sur. Con la llegada de España al territorio sudamericano comenzó una exportación a otros continentes, como Asia, donde Japón se convirtió en uno de los principales consumidores hasta crear sus propios cultivos y recetas.

Este tubérculo es un alimento llamativo gracias a su color, un interesante tono violeta debido a la incidencia de las antocianinas, las responsables de la pigmentación. Lo mismo que hacen los carotenoides en las zanahorias y en la batata naranja. El sabor de variedad de la batata recuerda un poco a las castañas, aunque sigue siendo bastante similar al resto de su especie.

Para comerlas solo hay que hervirlas, preferiblemente con la piel, de este modo estaremos aprovechando al máximo sus nutrientes y sabor. Asadas, cocidas, en puré, en cremas, pero nunca imaginaste que se podía preparar en latte. Esta vez te presentaremos la receta y el paso a paso para hacer un delicioso Murasaki-imo latte, una receta con raíces japonesas.

Ingredientes: