Ábalos: «Carmencita Calvo acusaba a Sánchez de no ser feminista sino mujerista»

José Luis Ábalos ha aprovechado una conversación con OKDIARIO para ajustar cuentas con Carmen Calvo, su antigua compañera de Gobierno, recordando sus enfrentamientos con Pedro Sánchez y acusándola de hipocresía por sus críticas actuales sobre su vida privada.

El ex ministro de Transportes no se corta al referirse a quien fuera vicepresidenta del Gobierno, hablando como si la tuviera delante: «No defiendas, no te pongas exquisita, porque siempre criticabas al presidente por no ser feminista sino mujerista. Y ahora te pones exquisita».

Las palabras de Ábalos responden directamente a las declaraciones de Calvo del pasado 19 de junio, cuando la presidenta del Consejo de Estado reconoció que oía «rumores» sobre comportamientos del ex ministro: «En su momento, como dijo el presidente, oí rumores. Pero estas cosas forman parte de la vida que está en la privacidad. Tú puedes observar conductas en lo público, pero no sabes cómo son las conductas en privado».

Calvo añadió que «circulaban rumores acerca de comportamientos que, a la vista, ahora podemos saber que eran ciertos», unas declaraciones que han provocado la ira de Ábalos.

La ex vicepresidenta fue quien en 2019 declaró que el feminismo «no es de todas» las mujeres y que «nos lo hemos currado los socialistas». Durante su etapa como vicepresidenta, Calvo llegó a afirmar que el feminismo era un «patrimonio del movimiento revolucionario», mostrando una visión muy particular del movimiento feminista.

Enfrentamiento con Sánchez por la Ley Trans

El recordatorio de Ábalos sobre Calvo no es casual. La ex vicepresidenta mantuvo duros enfrentamientos con Pedro Sánchez por la Ley Trans, oponiéndose frontalmente a las tesis de Podemos sobre la autodefinición de género fluido y modulable.

Según informó OKDIARIO, el máximo enfrentamiento entre ambos se produjo mes y medio antes de ser defenestrada en julio de 2021. La bronca fue tan intensa que acabó con un «pongo mi cargo a disposición» por parte de Calvo, lo que Sánchez, finalmente, aceptó.

Ábalos formaba parte del trío de «pesos pesados» que Sánchez sacrificó en julio de 2021 junto a Calvo e Iván Redondo. Los tres eran considerados «los poderosos, los imprescindibles, los intocables» del Gobierno sanchista hasta que el presidente decidió prescindir de ellos para afrontar la segunda vuelta de la legislatura.