Ábalos: «Hubo ministros que le propusieron a Sánchez que yo volviera al Gobierno en 2023»

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha revelado en la extensa conversación con OKDIARIO que varios miembros del Gobierno propusieron a Pedro Sánchez su regreso al Ejecutivo en 2023, más de dos años después de su cese. Las declaraciones, realizadas en el marco de la investigación judicial que le afecta, arrojan nueva luz sobre las tensiones internas del PSOE y la posición del dirigente valenciano en el partido tras el escándalo de las mascarillas.

Ábalos ha confirmado que «hubo quien me propuso para volver al Gobierno» cuando se encontraba en una fase de recuperación política, después de haber pasado «dos años de profundo duelo declarado» tras su salida traumática del Ejecutivo en julio de 2021. No se dieron explicaciones sobre esa destitución fulminante junto a otros miembros del Gobierno.

El ex ministro ha precisado que fue en un momento en que «estaba tan recuperado que hasta incluso hubo quien me propuso para volver al Gobierno». Entró en las listas del PSOE para las elecciones generales del 23J y ahí sigue como parlamentario en el Grupo Mixto. Fue el número dos de la ministra de Ciencia, Diana Morant y también se dio por hecho en un momento que pasaría a las listas del PSOE al Parlamento Europeo en 2024 para ser eurodiputado.

Sin embargo, sobre su regreso a Moncloa, el dirigente socialista ha sido tajante al respecto: «Yo nunca hubiera aceptado». La razón, según ha explicado, se basa en la experiencia traumática que vivió durante su cese: «Después la experiencia que tuve…». OKDIARIO pregunta insistentemente qué miembros del gabinete de Sánchez pidieron su regreso, pero Ábalos se resiste como gato panza arriba a dar ningún nombre.

«Le dieron una vuelta. Salió en alguna quiniela», dice Ábalos, dejando caer que Sánchez o su entorno lo valoró seriamente: «Pero, pasé a estar repudiado tras la detención de Koldo. Te apuñalan y luego te vuelven a apuñalar. Me despacharon con una patada y, paradojas de la vida, me pide el acta de diputado Santos. Dije: ¿En serio tú, hijo?, ¿eres el más indicado? Y yo, callado como un putas».

«Más lealtad no puedo tener. Callando, callando… aguantando las putadas y viendo cómo los demás se ponían medallas y galones, yo aguantando. Me quitan a mí para ponerle a él. Quitas al lobito, y pones al lobo feroz. Cuando Koldo ha caído, ¿no te da que pensar que él lo conocía? Viendo todo eso y me siento un gilipollas. Yo comiendo mierda todo el tiempo», agrega.

Reunión clave en Moncloa

Una de las revelaciones más significativas se refiere a un encuentro mantenido con Pedro Sánchez en La Moncloa en septiembre de 2023, durante la semana de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. Ábalos ha detallado que «llamó la secretaria y me dijo que quería ver» al presidente, quien le mandó «un coche a casa para que vengas».

Durante esa reunión, que se prolongó «dos horas y pico», Sánchez le habría expresado que «estaba de acuerdo y que todo lo que me había pasado, lamentablemente, había sido por Koldo». El encuentro habría incluido también un paseo por los jardines de La Moncloa, según ha relatado el ex ministro.

Lo más controvertido de estas declaraciones es que Ábalos ha confirmado que el presidente ya conocía la investigación que pesaba sobre él cuando se produjo el encuentro. El exministro ha sido especialmente crítico con lo que considera una «negligencia absoluta» por parte del Ministerio del Interior al «no poner las alarmas» sobre la investigación en curso. «Es que son unos ineptos», ha sentenciado.

Investigación judicial actual

Ábalos se encuentra actualmente investigado en el caso que afecta también a su ex asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, relacionado con la compra de material sanitario durante la pandemia. El exministro ha mostrado su perplejidad por encontrarse «en el Tribunal Supremo preguntándome por un enchufe de 900 euros» mientras otros casos implican cantidades muy superiores. «La prensa dice 900 eurazos para darle más importancia, no dicen 900 euritos…», reprocha.

Manifiesta su convencimiento de que se trata de una «operación política» y ha criticado duramente el tratamiento mediático recibido. «Esto es una condena previa», ha lamentado, haciendo referencia también al asedio que sufre en su domicilio.

Una de las quejas más vehementes de Ábalos se centra en lo que considera una aplicación desigual de la justicia. «La ley es según para quién», ha denunciado, mostrando su desazón por lo que percibe como un tratamiento diferenciado respecto a otros casos de corrupción.

El ex peso pesado del PSOE ha revelado también el impacto personal y familiar de la investigación, relatando cómo sus hijos han sufrido las consecuencias de la exposición mediática. «Mi hijo mayor, hundido», ha confesado, describiendo las dificultades laborales que atraviesa su familia.

Estas declaraciones suponen un nuevo episodio en la compleja relación entre Ábalos y la dirección del PSOE, evidenciando las fisuras internas que persisten en el partido. El tiempo dirá si estas confesiones son el epitafio de la carrera política de Sánchez al que se le acumulan los escándalos.